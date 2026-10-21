Partizan osvojio prvi bod u Ligi šampiona: Anđelković sprečio Porto da odnese ceo plen iz Beograda

LAZAR Anđelković je tri sekunde pre kraja doneo prvi bod Partizanu u Ligi šampiona. Crno-beli su u petom kllu grupe A na svom terenu uspeli da izbegnu poraz protiv rukometaša Porta – 33:33 (14:16). Beograđani u poslednjem kolu, idućeg četvrta (18.45) u Berlinu igraju sa Fikseom.

Foto Nikola Skenderija

Beograđani su u meč ušli sa željom da pobede sa više od četiri gola razlike, a na kraju su se radovali remiju sa neugodnom portugalskom ekipom. Naš šampion je bio u nokdaunu u drugom poluvremenu, jer je gubio sa 25:18. Ipak, tada je proradio ponos kod crno-belih, zaigrali su agresivnije, na sve ili ništa... Igrači sa klupe, Damjanović, Mićić, Papović doneli su neophodnu energiju, trgli saigrače i za nekoliko minuta približili su se prvo na minus tri, a u 55.minutu i na minus jedan.

Iskusniji igrači Porta su čuvali prednost, ali su rukometaši Partizana u finišu nagrađeni za upornost, jer je Anđelković uspeo tri sekunde pre kraja da prekine seriju poraza u elitnom takmičenju.

Inače, Partizan je dobro počeo, diktirao je ritam sve do 7:6, kada gosti serijom 4:0 preokreću na 7:10. Plavo-beli su naročito ubojiti bili u prvim minutima drugog dela, kada su se u 34.minutu odlepili na 20:14. Dominirali su Portugalci sve do 26:21, kada su crno-beli pokazali karakter i odlučnost da spasu svoju čast i osvoje makar bod. I zato zaslužuju veliki aplauz.

PARTIZAN - PORTO 33:33 (14:16)

DVORANA: „Aleksandar Nikolić“ u Beogradu. Gledalaca: 2.200. Sudije: Aleksej i Čovalivik (Moldavija). Isključenja: Partizan 6, Porto 8 minuta. Sedmerci: Partizan 9 (6), Porto 3 (2). Crveni karton: Kosta (Porto) u 56.minutu.

PARTIZAN: Krivokapić (3 odbrane), Sančez Migljaon 1, Crnoglavac 8 (4), Šotić, Ivanov, Kuleš 6, Abutović, Mićić 2, Ivanić, Vegner 3, Lumbroso 4, Papović 3 (2), Anđelković 1, Damjanović 4, Kos 1, Trnavac (4 odbrane).

PORTO: Abrahamson (11 odbrana), Gomeš 2, De Oliveira 3, Rui Silca 3, Salina 4, Kosta 5, Fernandeš 1, Martinez 3 (1), Soareš, Fereira 1, De Mageljaš, Azevedo, Oliveira 6 (1), Brandao 4, Duarte, Markves (1 odbrana).

Grupa A

REZULTATI petog kola grupe A Lige šampiona: Partizan – Porto 33:33, Vesprem – Fikse Berlin 39:35. Šesto kolo, 28.oktobar: Porto – Vesprem (18.45). Četvrtak, 29.oktobar: Fikse Berlin – Partizan (18.45).

TABELA: Vesprem 10, Fikse Berlin 6, Porto 3, Partizan 1 bod.