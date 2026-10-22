Presedan u atletici! Određen domaćin Evropskog prvenstva, u ovom gradu piše se istorija!

Šampionat Evrope u atletici 2030. godine održaće se u Helsinkiju, saopšeno je posle sednice Saveta Evropske "kraljice sportova" u Lozani.

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Pored Helsinkija, kandidat za domaćina Evropskog prvenstva bio je i Brisel.

Ovo će biti četvrti put da se Evropsko prvenstvo u atletici održava u prestonici Finske - posle izdanja iz 1971, 1994. i 2012. godine - čime Helsinki postaje grad koji je najčešće bio domaćin prestižnog takmičenja.

Evropsko prvenstvo u atletici 2030. održaće se na Olimpijskom stadionu u Helsinkiju, koji je renoviran 2020. godine.

Predsednik Evropske atletike Dobromir Karamarinov izjavio je da su Finska i njena prestonica zasluženo dobili organizaciju šampionata Evrope i dodao da očekuje nezaboravan ambijent.

HELSINKI 2030! 🇫🇮🏟️ Helsinki will host the European Athletics Championships for a record fourth time in 2030, with Europe’s best athletes set to return to the iconic Olympic Stadium! 🏆 #EuropeanAthletics #Helsinki2030 https://t.co/uoTykvsgUu — European Athletics (@EuroAthletics) October 22, 2026

- Sa velikim zadovoljstvom dodeljujemo organizaciju Evropskog prvenstva u atletici 2030. godine Helsinkiju, gradu koji zauzima izuzetno mesto u istoriji našeg sporta. Ovo će biti četvrti put da je Helsinki domaćin ovog takmičenja - više nego bilo koji drugi grad u njegovoj gotovo stogodišnjoj istoriji. To je dokaz trajne strasti Finske prema atletici i njene duboke povezanosti sa ovim sportom - rekao je Karamarinov.

Naredno atletsko Evropsko prvenstvo biće održano u poljskom Hožovu od 3. do 8. juna 2028. godine.

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