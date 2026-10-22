"Karlik DŽons je glava ove ekipe..." Vlada Jovanović pred meč Spartak - Partizan

Košarkaši Spartaka iz Subotice dočekuju Partizan u okviru ABA lige u subotu od 20.30 časova. Trener domaće ekipe, Vlada Jovanović, izneo je očekivanja pred ovaj duel.

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- Očekuje nas utakmica protiv, do ovog trenutka bez ikakve sumnje, najkvalitetnijeg protivnika, jednog od tri evroligaša u ABA ligi. Tim koji je, do ovog trenutka, bez obzira na promene u igračkom kadru, uspostavio sebe na evroligaškom nivou kao ozbiljnu defanzivnu ekipu. To je ekipa koja je prva tri kola, kada su ostvarivali pobede, imala po 13 ukradenih lopti, koja uzima veliki broj defanzivnih skokova, koja košarkaškim žargonom rečeno ima „size“, igraju jako kvalitetno odbranu - rekao je Jovanović, a preneo sajt ABA lige.

Još malo se osvrnuo na konstrukciju igre ekipe Partizana.

- Primećujem da su uloge jako dobro podeljene, ekipa je u mnogome naslonjena na veoma kvalitetnu košarku Karlika Džonsa koji je glava ovog tima, a koji je okružen ljudima koji to mogu da podrže, koji su jako talentovani napadači i talentovani odbrambeni igrači.