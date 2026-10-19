Miljenik Delija zabrinuo sve zvezdaše! Da li je ovom rečenicom najavio odlazak s Malog Kalemegdana?!
Ovo niko nije očekivao.
Košarkaše Crvene zvezde u četvrtak očekuje prvi ovosezonski Večiti derbi. Izabranici Ibona Navara "gostuju" protiv Partizana u Beogradskoj areni, posle četiri uzastopne pobede.
Podsetimo, tim sa Malog Kalemegdana otvorio je novu sezonu sa dva poraza, od Žalgirisa i Hapoel Tel Aviva pred "delijama", a onda zaređao sa pobedama protiv Pariza, Asvela, Dubaija i Efesa.
Priliku da popravi skor od 4-2 imaće u duelu sa najomraženijim protivnikom, koji je ušao u seriju od tri poraza (Fenerbahče, Panatinaikos i Real Madrid), nakon sjajnog početka i tri vezana trijumfa.
Veliki adut u Navorovoj ekipi biće i Čima Moneke, koji je pred gostovanje Partizanu, ostavio misterioznu poruku.
U emisiji na svom Jutjub kanalu, nigerijski reprezentativac je, pomalo, zabrinuo navijače Zvezde:
- Volite nas pre nego što bude kasno - napisao je Čima Moneke na svom Instagram profilu, dok se na Jutjubu taj klip zove "Volite nas pre nego odemo".
Ostalo je nejasno da li je Nigerijac ovom rečenicom najavio odlazak sa Malog Kalemegdana ili poslao poruku zvezdašima zbog slabijeg početka sezone.
Prvi ovosezonski evroligaški Večiti derbi igra se u četvrtak od 20.45 časova.
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