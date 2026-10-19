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SUDAR NAJJAČIH NA "11.APRILU": U odloženom meču Premijer Regionalne lige vaterpolisti Novog Beograda dočekaće Radnički

Slobodan Krstović

19. 10. 2026. u 21:45

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NEMA predaha u Premijer Regionalnoj ligi. Igra se po ubrzanom ritmu, kako bi klubovi što spremnije dočekali evropske izazove. Trenutno se igra osmo kolo, ali će se poslednji meč sedme rundu, između Novog Beograda i Radničkog odigrati sutra (18.30) na bazenu SC "11.april".

СУДАР НАЈЈАЧИХ НА 11.АПРИЛУ: У одложеном мечу Премијер Регионалне лиге ватерполисти Новог Београда дочекаће Раднички

Foto Nikola Skenderija

Biće to sudar dve neporažene ekipe, koje su dosada osvojile maksimalan broj bodova, 18. Novobeograđani su proteklih dana učestvovali na "Kupu Crnog mora" u Batumiju, gde su osvojili četvrto mesto i ostali bez nagrade bez 30.000 dolara. Ipak, blistao je Vasilije Martinović, koji je sa 29 golova bio najbolji strelac turnira. Za razliku od pulena Zorana Bajića igrači Radničkog su se mirno spremali za veliki derbi. U svakom slučaju očekuje se žestok duel, mada su, na papiru, Kragujevčani blagi favoriti.

I obe kluba posle derbija neće odmarati. Novi Beograd će već u sredu (20.00) u osmom kolu ugostiti nejaki Nais. Kragujevčane u četvrtak, 22. oktobra (18.30) na Banjici očekuje nešto teži posao, jer će izaći na megdan sve boljem Partizanu.

Inače, u osmom kolu Primorac je kao gost lako izamao na kraj sa Zemunom - 23:6. Večeras se sastaju: Valis - Jadran HN (18.00), Vojvodina - Budućnost (19.00) i Šabac - Budva (20.00).

TABELA: Radnički 18, Novi Beograd 18, Jadran HN 15, Primorac 15, Budućnost 15, Partizan 13, Šabac 12, Budva 11, Valis 3, Nais 3, Vojvodina 3, Zemun 0 bodova.

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