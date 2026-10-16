ŽELEZNIČAR GOST CRVENE ZVEZDE: Crveno-bele u subotu u derbiju drugog kola Superlige Srbije za odbojkašice dočekuju Lajkovčanke
DERBI drugog kola Superlige Srbije za odbojkašice igra se na Banjici. Odbojkašice Crvene zvezde u subotu će u dvorani "Prof.dr Branislav Pokrajac" dočekati igračice Železničara. Pažnju privlači i današnjei duel subotičkog Spartaka i Jedinstva iz Stare Pazove. Šampion, TENT je na svom terenu veliki favorit protiv Partizana.
DRUGO kolo Superlige Srbije za odbojkašice, petak: Spartak - Jedinstvo SP (19.00). Subota: Radnički - Ub (15.00), Napredak - Jedinstvo UE (17.00), Srem - Beograd (18.00), Crvena zvezda - Železničar (19.00), TENT - Partizan (19.00).
TABELA: C.zvezda 1 pobeda (3 boda), Železničar 1 (3), TENT 1 (3), Napredak 1 (3), Spartak SU 1 (3), Jedinstvo 1 (2), Ub 0 (1), Beograd 0, Partizan 0, Radnički 0, Srem 0, Jedinstvo UE 0 bodova.
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