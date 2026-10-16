Košarka

Moneke napustio meč protiv Pariza i krenuo u svlačionicu, saigrač trčao da ga vrati (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 10. 2026. u 21:18

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Košarkaši Crvene zvezde sastali su se sa Parizom, a pred poluvreme viđena je jedna zanimljiva scena.

Монеке напустио меч против Париза и кренуо у свлачионицу, саиграч трчао да га врати (ВИДЕО)

FOTO: N. Skenderija

Naime, dve sekunde do kraja prvog poluvremena usled prekida Čima Moneke se okrenuo i krenuo ka svlačionici. 

Za sada nije poznato da li se radilo o povredi zgloba, ili je pomislio da je prvo poluvreme gotovo, ali je posredstvom Semija Odželeja stigao brzo nazad na parket. 

Nakon 20 minuta igre crveno-beli imali su 46:36, a Čima Moneke bio je najzapaženiji igrač na parketu. Za 11 minuta na parketu postigao je 16 poena uz indeks korisnosti 22. 

U video isečku ispod pogledajte nesvakidašnju scenu. 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

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