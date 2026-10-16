Moneke napustio meč protiv Pariza i krenuo u svlačionicu, saigrač trčao da ga vrati (VIDEO)

Košarkaši Crvene zvezde sastali su se sa Parizom, a pred poluvreme viđena je jedna zanimljiva scena.

FOTO: N. Skenderija

Naime, dve sekunde do kraja prvog poluvremena usled prekida Čima Moneke se okrenuo i krenuo ka svlačionici.

Za sada nije poznato da li se radilo o povredi zgloba, ili je pomislio da je prvo poluvreme gotovo, ali je posredstvom Semija Odželeja stigao brzo nazad na parket.

Nakon 20 minuta igre crveno-beli imali su 46:36, a Čima Moneke bio je najzapaženiji igrač na parketu. Za 11 minuta na parketu postigao je 16 poena uz indeks korisnosti 22.

U video isečku ispod pogledajte nesvakidašnju scenu.

Gde je krenuo Moneke? https://t.co/M8spulgjL3 — Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) October 16, 2026

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?