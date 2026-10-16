Moneke napustio meč protiv Pariza i krenuo u svlačionicu, saigrač trčao da ga vrati (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde sastali su se sa Parizom, a pred poluvreme viđena je jedna zanimljiva scena.
Naime, dve sekunde do kraja prvog poluvremena usled prekida Čima Moneke se okrenuo i krenuo ka svlačionici.
Za sada nije poznato da li se radilo o povredi zgloba, ili je pomislio da je prvo poluvreme gotovo, ali je posredstvom Semija Odželeja stigao brzo nazad na parket.
Nakon 20 minuta igre crveno-beli imali su 46:36, a Čima Moneke bio je najzapaženiji igrač na parketu. Za 11 minuta na parketu postigao je 16 poena uz indeks korisnosti 22.
U video isečku ispod pogledajte nesvakidašnju scenu.
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