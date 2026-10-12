UHAPŠEN ALBANAC: Osumnjičen da je pijan automobilom uleteo u tavernu u Solunu i povredio najmanje tri osobe (VIDEO)

NAJMANjE tri osobe povređene su kada je automobil, kojim je upravljao pijani vozač, uleteo u tavernu u Solunu i udario u stolove za kojima su sedeli gosti, prenosi grčki javni servis ERT.

Foto: Printksrin Iks/Police-Voice

Nesreća se dogodila u nedelju oko 1.10 po lokalnom vremenu, a 45-godišnji muškarac iz Albanije uhapšen, prenosi grčki portal Politic.

Dve povređene osobe su odmah nakon pregleda puštene na kućno lečenje, dok je muškarac zadržan u bolnici ali nije životno ugrožen.

U krvi vozača otkrivena je količina alkohola veća od dozvoljene, odnosno 0,77 promila. Jedna od povređenih, žena po imenu Niki, ispričala je za ERTnews da se sve dogodilo u nekoliko sekundi i da prisutni nisu imali vremena da reaguju.

- Seli smo, jeli i zabavljali se, a onda smo odjednom videli automobil kako ide pravo prema meni. Sve sam videla, ali niko nije mogao da reaguje. Nismo imali vremena da bilo šta uradimo - rekla je ona.

Ona je navela da se automobil zaustavio gotovo kod njenih nogu i ocenila da su žardinjere sprečile da zadobije još teže povrede.

- Da nije bilo žardinjera, točkovi automobila prešli bi preko mene. Gledate kako vam život prolazi pred očima, kao na filmu - rekla je povređena žena.

🚨🇬🇷 BREAKING: CAR CRASHES INTO CROWDED BAR IN THESSALONIKI, INJURING THREE A vehicle crashed into a busy bar in Thessaloniki, Greece, during the early hours of the morning, injuring three people. Authorities are investigating the unusual incident. https://t.co/dbitxPvWba — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) October 11, 2026

Posebno je istakla ponašanje vozača nakon sudara.

Prema njenom svedočenju, on je ostao u automobilu i razgovarao telefonom, a zatim pokušao da napusti mesto nesreće.

Napomenula je da je vozač bio pod dejstvom alkohola i da nije pokazao interesovanje za povređene, niti se izvinio zbog onoga što se dogodilo.

(Tanjug)

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