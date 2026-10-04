JEMEN POKREĆE VELIKU OFANZIVU PROTIV HUTA: Al-Alimi naredio oslobađanje teritorija

PREDSEDNIK međunarodno priznate jemenske vlade Rašad al Alimi objavio je danas početak sveobuhvatnih vojnih operacija protiv jemenske pobunjeničke grupe Huti, sa ciljem da se povrati teritorija koju kontroliše ta grupa i proširi vlast države na čitavu zemlju.

Foto: AHMAD AL-BASHA/AFP/Profimedia

Odluka je usledila nakon razmene napada između Huta i koalicije predvođene Saudijskom Arabijom poslednjih dana, prenosi Bi-Bi-Si.

Huti, koje podržava Iran, saopštili su da su izveli napade na objekte saudijske državne naftne kompanije "Aramko" u znak odmazde za, kako tvrde, 50 napada koalicije predvođene Rijadom u roku od 12 sati. Saudijska Arabija za sada nije komentarisala te navode.

- Danas objavljujem početak vojnih operacija za oslobađanje preostale teritorije republike i proširenje vlasti države i njenih institucija na čitavu nacionalnu teritoriju - rekao je al-Alimi u televizijskom obraćanju.

Njegova najava usledila je nakon ofanzive Huta prošlog meseca, tokom koje su preuzeli kontrolu nad čitavom obalom Crvenog mora, uključujući i važan pomorski prolaz Bab el Mandeb.

Jemenska prestonica Sana, koju Huti kontrolišu više od 10 godina, poslednjih dana je pod snažnim napadima, dok vladine snage pokušavaju da oslabe vojne kapacitete te grupe.

Napadi su se proširili i na druge delove zemlje, uključujući Sadu, glavno uporište Huta na severu. Međutim, bezbednosni izvori navode da Huti nastavljaju da napreduju.

Front u Jemenu trenutno je usmeren na strateški važan grad Taiz, koji je i dalje pod kontrolom međunarodno priznate vlade.

Huti su danas presekli važan put snabdevanja koji povezuje Taiz sa Adenom, privremenom prestonicom jemenske vlade i sada kontrolišu tu oblast i put, čime su praktično opkolili Taiz.

- Oni su ostvarili vojni cilj izolovanja Taiza od Adena, iako još nisu u potpunosti preuzeli kontrolu nad gradom - rekao je Farea al-Muslimi, istraživač londonskog instituta Četam haus.

Huti su danas saopštili i da su balističkom raketom i dronovima napali objekte "Aramka" u Rijadu i naftom bogatoj oblasti Hurais na istoku Saudijske Arabije.

Vojni portparol Huta Jahja Sari rekao je da su oba napada "uspešno ostvarila svoje ciljeve" i da su izazvala velike požare na pogođenim lokacijama.

Saudijska Arabija nije komentarisala najnovije tvrdnje Huta, ali je ranije odbacivala pojedine njihove navode o napadima na naftna postrojenja.

Istovremeno, televizija Al Masira, koja je pod kontrolom Huta, javila je da je Saudijska Arabija izvela napade na položaje te grupe u Jemenu i da su najmanje dve osobe povređene.

Rat u Jemenu počeo je 2014. godine, kada su Huti zauzeli prestonicu i potom preuzeli kontrolu nad velikim delom severa zemlje.

Saudijska Arabija se naredne godine uključila u sukob predvodeći međunarodnu koaliciju. Nakon nekoliko godina relativnog zatišja, sukobi su ponovo eskalirali u julu, u vreme širenja sukoba na Bliskom istoku.

Prošlog meseca Huti su u brzoj ofanzivi zauzeli čitavu obalu Crvenog mora, čime su Saudijskoj Arabiji onemogućili da koristi tu rutu kao alternativni pravac za izvoz nafte u slučaju blokade moreuza Ormuz.

Sukob je tako ponovo doveo Saudijsku Arabiju u direktnu vojnu konfrontaciju sa Hutima i dodatno produbio humanitarnu krizu u jednoj od najsiromašnijih zemalja sveta.

(Tanjug)

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