Košarka

FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku

Filip Milošević

04. 10. 2026. u 19:56

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U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.

ФМП САВЛАДАО ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ! Историја исписана у Железнику

Foto: ABA liga/FMP

Utakmica je počela energično sa obe strane. Crvena zvezda je otvorila meč preko Ebuke Izundua, ali su domaći brzo uzvratili preko Brendona Raša, koji je podigao publiku na noge spektakularnim zakucavanjem iz alej-upa na asistenciju Džamije Nila. FMP je dobro zatvorio ovaj period igre te sa +5 otišao na pauzu između četvrtina. 

Drugi period je počeo u znaku Raša koji je lakim polaganjem održavao prednost FMP-a, pa su "panteri" iz Železnika na poluvreme otišli sa +9 (50:41).

U trećoj deonici se rasplamsala velika borba. FMP je uspeo da nametne svoj ritam zahvaljujući izvanrednoj partiji Džamije Nila koji je stigao do 15 poena i Nikole Gašića koji je dominiantno zatvorio reket i imao veliki broj skokova. Do minut pre kraja ove deonice bilo je 18:18, a u periodu do kraja treće četvrtine crveno-beli prave seriju od 6:0 i spuštaju zaostatak na samo -3.

Ponovo početkom četvrte četvrtine FMP odlazi na + 7, međutim tada Kris Džons pravi seriju od 5:0 koja je primorala trenera domaćeg tima na tajm-aut. Spremili su "panteri" odgovor na seriju crveno-belih, dobro igraju napadački do kraja, te ostvaruju prvu pobedu u istoriji protiv Crvene zvezde.

Ovo je bila prva - istorijska pobeda FMP-a protiv Zvezde. Prva u 45 do sada odigranih mečeva!

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