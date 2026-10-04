IMAMO NOKAUT GODINE! "Pokušaj ubistva" na UFC 332 - Kolenom pravo u glavu (VIDEO)

Šta je uradio sinoć Džoni Voker...

Credit: Mikael Ona / Zuma Press / Profimedia

Brazilac Džoni Voker napravio je spektakularan debi u teškoj kategoriji, pošto je u prvoj rundi brutalno nokautirao Mika Parkina na UFC 332 u Solt Lejk Sitiju.

Brazilcu su bile potrebne samo tri minute da završi borbu.

Voker je u završnici prvo pogodio laktom, a zatim iz klinča zadao dva snažna udarca kolenom. Poslednji je direktno pogodio Parkina u glavu, posle čega se Novozelanđanin srušio i borba je odmah prekinuta.

Nokaut je bio toliko ubedljiv da je Parkin ostao nepomičan na podu oktagona, dok je lekarska ekipa odmah pritrčala da mu ukaže pomoć. Istovremeno, Voker je pobedu proslavio preskakanjem ograde kaveza.

Johnny Walker at heavyweight is officially a problem. 🦵That knee KO was nasty. Big guys throwing knees like that changes everything!🔥 Now the question is ... who should he fight next for @johnnywalker https://t.co/dcpJiGS9dk — Roy Nelson (@roynelsonmma) October 3, 2026

Posebno je zanimljivo što je ovaj debi Brazilca u teškoj kategoriji prvobitno trebalo da bude viđen u Beogradu. Voker je za protivnika trebalo da ima Hrvata Ante Deliju, ali je taj meč otkazan zbog povrede hrvatskog borca.

Umesto Delije, u oktagonu se našao Parkin, koji je pokušao da se vrati posle poraza iz marta 2025. godine. Ipak, Voker mu nije dozvolio da dugo ostane u borbi.

Brazilac je tako na spektakularan način započeo novu epizodu karijere, nakon što je prethodno godinama nastupao u poluteškoj kategoriji.