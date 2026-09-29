Jokić bez dlake na jeziku: Pošaljite NBA zvezde da igraju protiv Zvezde i Partizana, da vide šta je pakao i pritisak

Zanimljivo viđenje srpskog asa

Foto: Printskrin Youtube/NBA

Najbolji košarkaš planete Nikola Jokić ponovo je uzburkao sportsku javnost preko okeana, otvoreno objasnivši Amerikancima ključnu razliku između evropske košarke i NBA lige.

Srpski as i lider Denver Nagetsa govorio je o uticaju koji na njega ima igranje za reprezentaciju Srbije i nastupi na najvećoj sceni. Na pitanje novinara da li je kroz te bitke napredovao kao igrač na načine koji prosečnom posmatraču možda nisu vidljivi, trostruki MVP najjače lige sveta nije imao ni trunku dileme.

Usput je poslao poruku koja je ućutkala američke kritičare i pogodila direktno u metu – pravo u mentalitet NBA zvezda koje često jure ličnu statistiku umesto timskog uspeha.

– Definitivno sam napredovao. Znate, u Evropi i u reprezentaciji najvažnija stvar je pobediti utakmicu. Znam da to zvuči glupo, ali u ovoj ligi možete videti da određeni igrači moraju da uzmu svoje šuteve, moraju da dođu do svojih poena, do statistike... Ali u reprezentaciji i u Evropi je jedino važno pobediti – počeo je Jokić, pa dodao:

– Stvarno bih voleo... Voleo bih da svaki igrač u NBA ligi ode da igra recimo šest meseci u Evropi, samo da vidi pod kakvim se pritiskom tamo igra! Igraš u sredu protiv Olimpijakosa u Grčkoj, a onda igraš kod kuće protiv Crvene zvezde ili Partizana. Ako vežeš tri poraza zaredom – to je tamo katastrofa, ogromna stvar! Ljudi to shvataju preozbiljno, sa mnogo ponosa. Zato bih zaista voleo da NBA liga može da odigra šest meseci kao u Evropi – poručio je Nikola Jokić.