PUCNJAVA U KRAGUJEVCU: Policija na nogama, ima ranjenih

U JUTARNjIM časovima došlo je do pucnjave na Novom Bubnju u Kragujevcu, a prema prvim, nezvaničnim informacijama, jedna osoba je tom prilikom povređena iz vatrenog oružja.

Foto: Z. Jovanović

Kako "Ucentar" nezvanično saznaje, pucnjava se dogodila u blizini jednog lokala.

Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta, gde je u toku uviđaj i utvrđivanje svih okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Za sada nema više potvrđenih informacija o stepenu povreda, kao ni o okolnostima koje su prethodile pucnjavi.

Očekuju se zvanične informacije nadležnih organa, nakon čega bi trebalo da bude poznato više detalja o ovom događaju.

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