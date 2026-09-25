Politika

"ELITA": "Rektorka" sa Studentske liste uvek govori "SUMLJIVO" - I ne, to nije lapsus (VIDEO)

В.Н.

25. 09. 2026. u 21:54

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PISMENOST je prva stavka kad si elita, da bi bio elita to moraš imati. To se ne može reći i za "rektorku" sa Studentske liste.

ЕЛИТА: Ректорка са Студентске листе увек говори СУМЉИВО - И не, то није лапсус (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

"Rektorka" Mirjana Nikolić uvek u svojim govorima, kako možete na snimku čuti jasno govori umesto "sumnjivo", "sumljivo".

Nema veze, oni su i dalje elita, verovatno samo za uži krug porodice. I ne, ovo nije bio lapsus. 

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