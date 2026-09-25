"ELITA": "Rektorka" sa Studentske liste uvek govori "SUMLJIVO" - I ne, to nije lapsus (VIDEO)
PISMENOST je prva stavka kad si elita, da bi bio elita to moraš imati. To se ne može reći i za "rektorku" sa Studentske liste.
"Rektorka" Mirjana Nikolić uvek u svojim govorima, kako možete na snimku čuti jasno govori umesto "sumnjivo", "sumljivo".
Nema veze, oni su i dalje elita, verovatno samo za uži krug porodice. I ne, ovo nije bio lapsus.
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