Politika

RAT ANTONELE RIHE I BILJANE STOJKOVIĆ DABRICE: Pršti među blokaderima, ne prođe dan bez haosa (VIDEO)

В.Н.

25. 09. 2026. u 21:22

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ČEKAMO da prođe jedan dan bez da se blokaderi među sobom izvređaju. Antonela Riha udarila na studentskog svedoka Biljanu Stojković Dabricu:

РАТ АНТОНЕЛЕ РИХЕ И БИЉАНЕ СТОЈКОВИЋ ДАБРИЦЕ: Пршти међу блокадерима, не прође дан без хаоса (ВИДЕО)

Foto: Printskrin N1

Antonela Riha udarila na studentskog svedoka Biljanu Stojković Dabricu: 

Foto: Printskrin Iks

Svađa blokadera i Antonele Rihe

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