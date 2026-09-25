RAT ANTONELE RIHE I BILJANE STOJKOVIĆ DABRICE: Pršti među blokaderima, ne prođe dan bez haosa (VIDEO)
ČEKAMO da prođe jedan dan bez da se blokaderi među sobom izvređaju. Antonela Riha udarila na studentskog svedoka Biljanu Stojković Dabricu:
Antonela Riha udarila na studentskog svedoka Biljanu Stojković Dabricu:
Ne dopadaju nam se vaši sirotani sa liste!
Ne vređajte mi inteligenciju, ovakav nivo od vas nisam očekivala!
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