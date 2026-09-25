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NIKOLA GRBIĆ OSVETIO SRBIJU: POljska na korak od odbrane zlata

Olja Mrkić

25. 09. 2026. u 19:47

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Finale je u subotu od 21 sat

НИКОЛА ГРБИЋ ОСВЕТИО СРБИЈУ: ПОљска на корак од одбране злата

FOTO: Ivan S Ivanov/IPA Sport / IPA / Profimedia

Muška odbojkaška reprezentacija Poljske plasirala se u finale Evropskog prvenstva, pošto je večeras u Milanu u polufinalu pobedila selekciju Slovenije rezultatom 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).

Samo u trećem setu kada su poveli sa 11:7 Slovenci su pokazali zube i samo u tim trenucima se činilo da mogu da produže ovaj meč bar na četvrti set, ali im nije uspelo da zadrže prednost jer je Nikola Grbić iskusno pozvao tajmaut posle koga je došlo do preokreta pa su na kraju taj set Slovenci izgubili najubedljivije.

Najefikasniji u reprezentaciji Poljske, koju sa klupe vodi Nikola Grbić, bio je Bartolomej Bolondž sa 14 poena.


Vilfredo Leon, Tomaš Fornal i Bartolomej Lemanjski postigli su po 11 poena.
U selekciji Slovenije istakao se Nik Mujanovič sa 20 poena, dok je Klemen Čebulj zabeležio devet.


Aktuelni šampion Evrope će u finalu kontinentalnog šampionata igrati protiv pobednika meča između Francuske i Finske.


Finale EP igraće se sutra od 21 sat, a meč za treće mesto na programu je u 17 časova.

 

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