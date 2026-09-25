KRAJ SAGE! Poznata sudbina Mike Murinena!

Finski reprezentativac od odlaska iz redova crno-belih bio "na ledu".

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Bivši igrač Partizana Mika Murinen konačno je rešio sve probleme u Sjedinjenim Američkim Državama, pa mu je NCAA dao dozvolu da brani boje Arkanzas Rejzorbeksa.

Finac će posle neslavne sezone provedene u Srbiji i kratke saradnje sa crno-belima, trenirati kod Džona Kaliparija, koji je ovu odluku saopštio preko društvenih mreža.

- Verovatno ste čuli da je Mika dobio dozvolu. Kakav sam sastanak imao s njim kada sam mogao da mu kažem: 'Dobio si dozvolu da igraš.' Zagrlili smo se, a on je imao suze u očima. Kada su njegovi saigrači saznali, bili su veoma uzbuđeni.

Ali, želim nešto da kažem svima. On ima 19 godina. Na kraju ove godine imaće 19. Nije Supermen. Pred njim je dug put. Dobar je igrač. Imamo mnogo dobrih igrača, ali on je mlad. Sada ga dodajemo ovoj grupim igrača visokog 213 centimetara koji može da igra i spolja i unutra. Ne voli da ide unutra, ali može da igra na toj poziciji i dodatno će nas učiniti boljim - rekao je Kalipari.

A quick update for you!!! https://t.co/3RfghXw0IF — John Calipari (@CoachCalArk) September 24, 2026

Murinen je na početku pohađao nekoliko srednjih škola u SAD, pre nego što je potpisao ugovor sa beogradskim evroligašem.

Stroga pravila NCAA kada je reč o pravu nastupa internacionalnih igrača ostavila su desetine nekadašnjih igrača iz inostranstva u neizvesnosti pred predstojeću sezonu koledž košarke, dok je čekanje Murinena na dozvolu bilo deo tog problema, koji je na kraju ipak uspešno rešen.

Krilni centar (213 cm) odlučio je da u aprilu karijeru nastavi na Arkanzasu. Mika Murinen je jedan od četvorice igrača sa pet zvezdica, koji ovog jeseni stižu u Fejetvil i oblače dres Arkanzasa.

Osim njega, tu su Džordan Smit, koji je rangiran kao drugi najbolji regrut, Džašon Endruz na 14. mestu i Abdou Ture na 16. poziciji.

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