PAKLENI PLAN "STUDENTSKE" LISTE: Ovo blokaderi spremaju penzionerima za dan posle (VIDEO)

U JAVNOSTI je odjeknuo skandalozan audio-snimak koji svedoči o opakom planu blokaderske liste za "dan posle", u kom otvoreno najavljuju uvođenje poreza na penzije iznad 60.000 dinara, na šta je bez prećutkivanja reagovao direktor PIO fonda Relja Ognjenović, poručivši da penzioneri imaju pravo da znaju punu istinu.

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- U programu za penzije je oporezivanje najviših penzija. Znači to su penzije iznad 60.000 koje bi obuhvatalo 40% ovaj osiguranika - kažu blokaderi na audio snimku.

Prema rečima Ognjenovića, oni bi oporezivanjem umanjili penzije za preko 40 odsto naših penzionera.

- Ali pre toga moraju da pobede. A pre pobede moraju da naprave razliku između korisnika i osiguranika. Jer naši penzioneri su korisnici, a zaposleni osiguranici. Da čujemo šta oni dalje predlaže - kaže Ognjenović.

Na snimku blokaderi dodaju:

- Znači ako primate penziju 60.000, sigurno biti kada mi dođemo na vlast penzija 50.000. I ako neko prima 70.000 penziju, porez će se razlika od 10.000. To znači efektivna penzija je 1.000 dinara.

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