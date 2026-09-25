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NOVI BEOGRAD SE NE ZAUSTAVLJA: Potopljeni i Kotorani!

Новости онлине/С.С.

25. 09. 2026. u 19:50

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Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su večeras u Kotoru ekipu Primorca rezultatom 15:12 u meču drugog kola Regionalne lige.

НОВИ БЕОГРАД СЕ НЕ ЗАУСТАВЉА: Потопљени и Которани!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Najefikasniji u ekipi Novog Beograda bio je Vasilije Martinović sa pet golova, dok je Luka Bajić postigao četiri.

U redovima Primorca istakao se Marko Petković sa tri gola.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Novi Beograd ima dve pobede u Regionalnoj ligi, dok je Primorac upisao dva poraza.

U sledećem kolu, Novobeograđani će gostovati Budvi, a crnogorski predstavnik će dočekati Partizan.

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