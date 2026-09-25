Košarka

Prve reči Penjaroje posle Partizanove pobede: Raduju ga ove dve stvari!

Olja Mrkić

25. 09. 2026. u 23:00

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Košarkaši Partizana savladali su Olimpiju Milano sa 92:76 u prvom kolu Evrolige

Прве речи Пењароје после Партизанове победе: Радују га ове две ствари!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Trener crno-belih Đoan Penjaroja izjavio je posle utakmice da je srećan zbog dve stvari - zbog toga što su njegovi izabranici igrali kao tim i zbog navijača.

- Imali smo malo problema sa igračima, ne znam šta je sa Derekom Vilisom, mislim da je u pitanju zglob. Važno je da smo pokazali ideju. Bitno je da igramo kao tim i da se takmičimo. Na kraju je sve ispalo dobro i pored problema sa faulovima u koji smo zapali u jednom trenutku.

Iako nije tako izgledao, potvrdio je Penjaroja da je srećan posle ove pobede.

- Lepo je po mom mišljenju u ovakvoj situaciji da igrate. Bitno je da igramo timski, ovo je bila prva utakmica ali ovo je maraton - rekao je Penjaroja.

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