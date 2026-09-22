Odbojkaši Francuske u polufinalu Evropskog prvenstva!
Olimpijski šampion prejak, ali jedan od domaćina nije se obrukao na turniru
Muška odbojkaška reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je danas u Sofiji u četvrtfinalu pobedila selekciju Rumunije rezultatom 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).
Francuzi su se tako osvetili Rumunima za poraz u grupnoj fazi kada su izabranici Serđua Stančua izveli senzaciju i posle epskog preokreta sa 0:2 stigloi do 3:2.
Najefikasniji u reprezentaciji Francuske bio je Teo For sa 19 poena, dok je Fransoa Hic zabeležio 11.
U selekciji Rumunije istakao se Kristijan-Danijel Kicigoj sa 11 poena.
Francuska će u polufinalu Evropskog prvenstva igrati protiv pobednika meča između Italije i Finske.
U preostala dva četvrtfinala EP sastaće se: Poljska-Nemačka i Belgija-Slovenija.
Polufinalne utakmice igraće se u subotu u Milanu, a finale i meč za treće mesto u nedelju.
Podsećamo da je odbojkaška reprezentacija Srbije nastup završila u osmini finala, porazom od Slovenije.
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