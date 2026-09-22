Fudbal

DARKO PANČEV UPUTIO POZIV ZVEZDAŠIMA: Legendarni fudbaler zove navijače na proslavu jubileja (VIDEO)

У. Ћ.

22. 09. 2026. u 18:37

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Svi u Mirijevo!

ДАРКО ПАНЧЕВ УПУТИО ПОЗИВ ЗВЕЗДАШИМА: Легендарни фудбалер зове навијаче на прославу јубилеја (ВИДЕО)

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbalski klub Balkan iz Mirijeva ovih dana proslavlja veliki jubilej — vek postojanja (100 godina rada).

Tom prilikom, u goste im dolazi šampion države Crvena zvezda kako bi uveličala ovaj veliki dan za mirijevski klub.

Program počinje u popodnevnim satima: najpre će u 14.30 na teren izaći veterani dva kluba, dok je od 16.00 zakazan mečevima između prvotimaca Balkana (koji se trenutno takmiči u Prvoj Beogradskoj ligi) i crveno-belih.

Nakon sportskih uzbuđenja na terenu, proslava će se nastaviti uz svečanu večeru i druženje u jednom lokalnom restoranu sa početkom od 19.00.

Povodom ovog velikog jubileja i događaja koji privlači veliku pažnju ljubitelja fudbala, legendarni golgeter Crvene zvezde i osvajač evropske i svetske titule, Darko Pančev, oglasio se posebnom porukom.

U video-poruci koju je podelio sa javnošću, Pančev je iskoristio priliku da pozdravi sve zvezdaše i uputi poziv svim navijačima i ljubiteljima fudbala da dođu u što većem broju u Mirijevo, uveličaju ovaj fantastičan jubilej i zajedno sa legendama i prvotimcima obeleže 100 godina postojanja kluba.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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