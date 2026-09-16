Najveći političko-sportski skandal decenije upravo je eksplodirao u srcu Sjedinjenih Američkih Država!

Alexei Druzhinin / Sputnik / Profimedia

Najbolji strelac u istoriji NHL-a i živa hokejaška ikona, Aleksandar Ovečkin (40), otvoreno je ušao u izbornu kampanju u Rusiji i svojim potezom bukvalno pljunuo u lice kompletnoj američkoj političkoj i sportskoj javnosti.

Dok u Vašingtonu vlada potpuna panika i pokušava se zataškavanje, Zapad kuva od besa zbog čoveka koji dve decenije zgrće milione u SAD, a sada otvoreno šalje poruku: „Ja sam uz Vladimira i Ujedinjenu Rusiju!“

Povod za ovaj nezapamćeni haos je Ovečkinovo pojavljivanje u zvaničnom predizbornom spotu vladajuće partije pred izbore za ruski parlament. Fotografija i video na kojima Ovečkin pozira sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom iskorišćeni su kao najjače političko oružje Kremlja, što je na Zapadu dočekano na nož zbog aktuelnog rata u Ukrajini.



Everyone in this photograph has chosen to officially support Russia's imperialist war in Ukraine. Among them are also hockey player Ovechkin and former hockey player and national team captain Fetisov. Because of each of them, many Ukrainians and Russians will be killed. https://t.co/vyzjTv6wsj — Dominik Hasek (@hasek_dominik) September 14, 2026







Iz njegovog kluba, Vašington Kapitalsa, panično pokušavaju da ublaže blamažu pred javnošću:



- Aleks Ovečkin je ruski državljanin koji u pauzi između sezona živi u Moskvi sa svojom porodicom. On je jedan od stubova našeg društva i zajedno sa nama je fokusiran na sledeću sezonu“, saopštili su iz Vašingtona, pokušavajući da odbrane neodbranjivo.



Ipak, brutalan odgovor stigao je od legendarnog češkog golmana Dominika Hašeka, koji nije birao reči da ponizi ruskog asa:



- Svi na ovoj fotografiji su odlučili da podrže ruski imperijalistički rat u Ukrajini... Zbog njih će poginuti još mnogi Ukrajinci i Rusi!“, poručio je Hašek.



Iako Ovečkin sa 929 golova drži apsolutni istorijski rekord i uskoro započinje svoju 22. sezonu u najjačoj ligi sveta, njegov najnovji politički šamar pokazao je da je njegova lojalnost prema Vladimiru Putinu iznad svakog američkog dolara.

Bes na Zapadu ne jenjava, a Vašington se suočava sa činjenicom da im je glavna zvezda grada zapravo najmoćnije propagandno oružje Moskve!









