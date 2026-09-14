Prelepa sportistkinja isprozivala Albance i podelila 3 šokantna snimka iz Tirane (VIDEO)

Digla se velika bura

Foto: Instagram/martanavickaite

Evropsko univerzitetsko prvenstvo u borilačkim sportovima, koje se održava u Tirani, našlo se u žiži javnosti nakon što je litvanska reprezentativka u džudou Marta Navickaite uputila oštre kritike na račun uslova u kojima borave takmičari.

Atraktivna dvadesetogodišnja litvanska sportistkinja objavila je na svom Instagram profilu seriju snimaka koji prikazuju neuredne hotelske sobe i, prema njenim rečima, izuzetno skromnu i neadekvatnu ishranu za sportiste. Navickaite je navela da su takmičarima servirani pokvareni mlečni proizvodi, kao i da su pojedini sportisti za doručak dobijali samo po dva kuvana jaja.

Njene objave izazvale su veliku pažnju i brojne reakcije na društvenim mrežama, gde je prati više od 10.000 ljudi.

Takmičenje "European Universities Combat Sports Championships" održava se u organizaciji Evropske univerzitetske sportske asocijacije (EUSA), dok je tehnički domaćin albanski univerzitetski sportski savez (FSHSU). Na prvenstvu učestvuje više od 1.600 studenata-sportista sa univerziteta iz 39 evropskih zemalja, koji se takmiče u četiri discipline: džudou, karateu, tekvondu i kik-boksu.

Marta Navickaite važi za jednu od najperspektivnijih litvanskih džudistkinja u kategoriji do 70 kilograma. Među njenim najzapaženijim rezultatima su srebrna medalja na Evropskom kadetskom prvenstvu 2023. godine, kao i zlatno odličje na Evropskom juniorskom kupu u Poznanju. Organizatori prvenstva za sada se nisu zvanično oglasili povodom primedbi na uslove smeštaja.