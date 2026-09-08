Fudbal

Na pomolu transfer bomba: Čuveni fudbaler dolazi u Seriju B?

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

08. 09. 2026. u 14:04

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KAKAV bi ovo transfer bio. Jedan čuveni fudbaler mogao bi da zaigra u Seriji B.

На помолу трансфер бомба: Чувени фудбалер долази у Серију Б?

FOTO: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia

U pitanju je Hames Rodrigez koji je velika želja Avelina, prenosi poznati italijanski novinar Đanluka di Marcio.

Ipak, kako javlja "Marka" dogovor ovog kluba sa iskusnim Kolumbijcem još nije postignut. Radi se na finansijskim detaljima, ali veliki uticaj mogao bi da ima Alesandro Nesta trener tima sa stadiona "Paretnio-Adrijano Lombardi".

Ukoliko bi do potpisa došlo, Rodrigez bi postao jedan od retkih fudbalera koji je imao priliku da zaigra u Engleskoj (Everton), Španiji (Real Madrid, Rajo Valjekano), Francuskoj (Monako), Nemačkoj (Bajern Minhen) i Italiji.

Podsetimo, ovaj 35-godišnji vezista je ovog leta nastupao za Kolumbiju na Svetskom prvenstvu.

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