Zbog njega je nastao haos u Partizanu, sada je dobio otkaz u novom klubu pre isteka ugovora
Podsetimo, njegov debi za crno-bele izazvao je kontroverze
Srpski fudbaler Marko Kerkez, zbog kog je svojevremeno ispao haos u Partizanu, dobio je otkaz u grčkom Arisu pre isteka ugovora!
Rođeni brat Miloša Kerkeza, levog beka Liverpula, u Aris je stigao u januaru 2025. godine, a ugovor sa pomenutim klubom imao je još godinu dana.
Međutim, za ovo vreme koliko je u Solunu, Kerkez je odigrao samo dve utakmice i nepunih pola sata igre.
Podsetimo, zbog levog beka viđena je velika kontroverza u Humskoj na jesen 2024. godine, kada je tadašnji trener Savo Milošević dobio otkaz zato što ga je uveo na teren, a iz uprave su mi rekli da Kerkez ne treba da igra.
- Problem je bio Marko Kerkez, koji je sticajem okolonosti ušao u poslednjih pola sata meča. Odluka kluba je bila posle te utakmice da ne mogu da računam na Kerkeza na sledećim utakmicama zbog načina na koji je doveden, zbog određene grupe navijača koja je radila na njegovom dolasku, to ne znam - poručio je Milošević tada.
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