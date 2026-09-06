PREDSEDNIK NAJAVIO VELIKE INVESTICIJE U KARAVUKOVU: "Radićemo i vodu i kanalizaciju, ali to neće biti gotovo za tri meseca"
Jedna meštanaka, u ime građana Karavukova, upitala je predsednika Srbije Aleksandra Vučića da li može da se izgradi kanalizacija ovog sela.
- Radićemo i vodu i kanalizaciju, ali to neće biti za tri meseca. Verujem da ćemo to da završimo za tri godine. Nekad nije bilo problem, sad je postao. Za to je potreban ogroman novac koji opština nema i to sve moramo iz budžeta da finansiramo. Ja verujem da ćemo moći, ukoliko dobijemo poverenje građana, sa kompletnim planom da izađemo krajem januara ili početkom februrara sledeće godine i da onda znate da li ćemo 2028. godine ili 2029. godine da završimo - rekao je predsednik.
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