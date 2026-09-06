VAŽNO ZA PUTNIKE: Ističe fleksibilna primena EES-a, spremite se za gužve na izlazu iz zemlje

ZBOG perioda fleksibilne primene EES sistema, putnike na granicama ka Evropskoj uniji od danas ponovo očekuju veće gužve i obavezno uzimanje otisaka prstiju i biometrijskih podataka.

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Rok za fleksibilnu primenu sistema ističe danas, 6. septembra, a Evropska komisija nije produžila mogućnost privremene obustave kontrola, navodi "Gardijan" uz napomenu da, prema navodima brojnih obaveštenih izvora, neke države članice EU neće primenjivati biometrijske kontrole u sklopu EES nakon današnjeg isteka perioda fleksibilne primene propisa.

Avio-kompanije su prethodno zatražile da ta mogućnost ostane na snazi do kraja 2026. godine.

Avio-industrija i turistički sektor navode da je ublažavanje primene pravila tokom prethodnih meseci pomoglo da se izbegnu veće gužve i kašnjenja, nakon što su početkom leta na pojedinim evropskim aerodromima putnici zbog dugih redova propuštali letove.

Na pojedinim lokacijama potpuna primena sistema još nije moguća.

Kiosci za uzimanje otisaka prstiju koje su nabavili Eurotunel, luka Dover i Jurostar na stanici "London St Pancras" još nisu operativni.

Iz Dovera je saopšteno da se naredne nedelje ne očekuju promene, dok vozači automobila još nisu podvrgnuti EES kontrolama.

Jurostar je naveo da se sistem uvodi postepeno i da će se registracija putnika i dalje obavljati ručno.

Prema navodima izvora iz avio-industrije, ne očekuje se potpuna primena EES kontrola na najprometnijim evropskim aerodromima.

U Grčkoj su, prema istom izvoru, granične službe nezvanično izuzimale putnike iz Velike Britanije od kontrola kako bi se izbegle gužve. Britansko turističko udruženje Abta i Međunarodno udruženje vazdušnog saobraćaja (IATA) zatražili su produženje fleksibilne primene sistema.

Evropska komisija saopštila je da je u kontaktu sa nekoliko država članica kojima su potrebna dodatna prilagođavanja na pojedinim graničnim prelazima i da je spremna da im pruži podršku tokom tog perioda.