BEOGRAD DOBIO NOVI MURAL RATKA MLADIĆA: General oslikan sa srpskom trobojkom u pozadini
U BEOGRADSKOJ Ulici Vidikovački venac, nepuna dva kilometra od crkve Svetog Luke, iz kojeg će general Ratko Mladić biti ispraćen na posljednji počinak, oslikan je impresivan mural sa likom srpskog generala.
General Mladić je na muralu predstavljen u punoj vojničkoj snazi sa rukom koja salutira, dok mu je u pozadini srpska trobojka.
Mural je privukao veliku pažnju građana, posebno mladih, koji ga fotografišu.
General Ratko Mladić biće sahranjen u poneđeljak, 7. septembra na Topčiderskom groblju.
(Glas Srpske)
BONUS VIDEO: Govor Živomira Ninkovića na komemoraciji Ratku Mladiću
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