EPS OTVORIO VRATA INVESTITORIMA: Traže solarne i vetroprojekte, a partnerima nude i svoje lokacije

ELEKTROPRIVREDA Srbije (EPS) objavila je javni poziv svim zainteresovanim kompanijama i investitorima za otkup i zajednički razvoj projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije, saopšteno je danas iz te kompanije.

Foto: Nikoleta Vukovic / Panthermedia / Profimedia

Generalni direktor EPS-a Dušan Živković ističe da je cilj da se kroz transparentan i konkurentan postupak diversifikuje portfolio Elektroprivrede Srbije.

- EPS želi da bude nosilac energetske tranzicije i da istovremeno očuva sigurnost snabdevanja. Otvaramo vrata najboljim projektima i partnerima na tržištu kako bismo ubrzali ulaganja u obnovljive izvore i stvorili stabilan i održiv energetski sistem za budućnost. Posebno je važno što postojeću infrastrukturu EPS-a možemo da stavimo u funkciju novih energetskih projekata i tako ubrzamo njihovu realizaciju - poručio je Živković.

Projekti su podeljeni u dve grupe - prva obuhvata solarne elektrane, vetroelektrane i hibridne projekte instalisane snage od najmanje 50 megavata, priključene na prenosni sistem.

Kod solarnih i vetroprojekata baterijski sistemi za skladištenje energije nisu obavezni, ali će biti dodatno vrednovani.

Za projekte iz prve grupe EPS će kroz konkurentski postupak birati one koji mogu biti predmet kupovine.

Način dostave ponuda i vremenski rokovi definisani su u dokumentaciji koja je dostupna na portalu www.oieakvizicije.eps.rs.

Druga grupa odnosi se na projekte koji koriste biomasu i komunalni, industrijski ili organski otpad za proizvodnju električne ili toplotne energije, uključujući postrojenja za proizvodnju energije iz otpada, biogas i korišćenje deponijskog gasa, kao i projekte proizvodnje zelenog vodonika.

EPS je spreman da partnerima ponudi svoje postojeće lokacije i infrastrukturu, uključujući lokacije termoelektrana „Morava“ i „Kolubara A“, i da zajedno sa njima razvija nove energetske projekte, navodi se u saopštenju.

Poziv za drugu grupu projekata otvoren je 60 dana, nakon čega će EPS, u skladu sa iskazanim interesovanjem, definisati konkretne modele saradnje i razvoja projekata.

Javni poziv objavljen je u dnevnom listu „Politika“ i na sajtu Elektroprivrede Srbije.

(Tanjug)