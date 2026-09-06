PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obilazi Zapadnobački okrug.

Foto: Printscreen

Vučić obilazi domaćinstva porodice Stanimirović

Predsednik Vučić stigao na teren da razgovara prvo sa građanima.

On je istakao da će da se radi put do Bogojeva.

- Mi ćemo brzo da krenemo da radimo, ne možemo baš sve, u Zapadnobačkom okrugu smo dali 21 miliona evra. Gradimo Smajli, ono što ja mislim da je važno jeste da se izgradi da priključna saobraćajnica od Bogojeva - Karavukova - Odžaka do Smajlija. Ako se ne priključite na Smajli opština Odžaci će ostatit u zapećku.

Ljudi su se požalili predsedniku da im nije dobar međugradski prevoz, na šta je gradonadželica istakla da firma za prevoz ima ugovor sa Magnumom, te zato ne može da da još linija za građane.

Predsednik je istakao da se novac da za taj problem iz subvencija.

Foto: Printskrin Pink TV

Jedna meštanska se požalila predsedniku što ju je oduezt ulaz na kući, a inače je jako bolesna osoba i ne može da se leči, niti lekar da dođe do nje zbog toga.

- Opet komšijski sporovi? - rekao je predsednik i dodao da će da se proba da se nešto uradi to po tom pitanju.

Druga meštanka je zamolia predsednika da ako može da se napravi staza za bicikliste.

Jedna meštanaka, u ime građana Karavukova, upitala je predsednika da li može da se izgradi kanalizacija ovog sela.

- Radićemo i vodu i kanalizaciju, ali to neće biti za tri meseca. Verujem da ćemo to da završimo za tri godine. Nekad nije bilo problem, sad je postao. Za to je potreban ogroman novac koji opština nema i to sve moramo iz budžeta da finansiramo. Ja verujem da ćemo moći, ukoliko dobijemo poverenje građana, sa kompletnim planom da izađemo krajem januara ili početkom februrara sledeće godine i da onda znate da li ćemo 2028. godine ili 2029. godine da završimo.

Vučić obilazi kompaniju „Phi Academy”

Vučić stigao na teren.

Istakao je da ima puno problema sa vodom te da se nada da će sve sve rešiti kroz tri godine.

Rekao je da treba da se radi i kružni tok i da će se kroz koji dan videti mašine.

- Mnogo je veće kako da celu Odžačku opštinu i Bogojevo povežemo sa Smajlijem. Brzo ćemo da završavamo Bački Breg - Sombor - Kljajićevo i odatle Kljajićevo - Sivac - Kula.

Foto: Novosti

Ističe da još treba kanaizaciona mreža treba da se uradi.

- Ono što mene brine po malo to je što ove koje su radno intenzivne kompanije sa nešto nižim platama, čim povećamo minimalac oni smanjuju obim posla.

Ističe da će cela deonica Gračac - Brestovac biti urađena.

- uradićemo svih 5.7 kilometara.

Jedan meštanin je istakao da je kad je posle 40 godina radnog staža otišao u penziju imao je oko 30.000 dinara, te da sad ima 60.000 hiljada.

- Hvala vam i svako vam dobro želim - rekao je penzioner Vučiću.

Vučić započeo obilazak kopmpanije.

Predsednika su upoznali sa radom kompanije „Phi Academy”.

- Sad prvi put vidim kako to izgleda, lepo izgleda. - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin Pink TV

Predsdnik je istakao da vlasnik kompanije neće da koristi subvencije države.

- Voli ljudima da pomaže i dovoljno je bogat. On ima para. Ja sam mu samo rekao da može da koristi. U Petoloetki su, dok je išao posao sa Hamazom, mislili su da svako može da upravlja time. Kad je to prestalo, kad je muka, gde si Đuka.Ti pomaži družavo, a pre toga mi sve možemo sami.

Ističe da je za njega 22 zaposlenih u Ratkovu od posebnog značaja.

- Tu je i Magnum koji ima 1000 zaposenih, zamolićemo ih da sačuvaju što više ljudi.

Istakao je da je jako važno da ovde ne bude otpuštanja.

Predsednik je upitan da li će u predsetojećoj Vladi biti više žena.

- Mi smo uvek imali više od tih 40 posto u Skupštini žena. Ne volim to po ključu da radim, da mora da bude iz ovog grada ili iz onog. Mora da bude muškarac ili mora da bude žena. Da li će biti značajan broj žena, kad kažem u Vladi, mislim u širem sistemu, da svakako i to preko 40 posto.

Vlasnik firme je potom rekao predsedniku da ima projekat kojim može da zaposli još 150 ljudi, na šta mu je predsednik rekao da će dobiti dodatne subvencije.

Predsednik je upitan da prokomentariše to što je političar Đokić ostao na tzv. Studentskoj listi.

- Ja mislim da su vesti tu nešto druto, za one građane koji ne znaju, ja reč neću reći o izboru ovog ili onog, njihova stvar. Na kraju ej suština to što ste videli da to nije njihova stvar. Sada je potpununo jasno ko odlučuje. Nama su govorili i vi ste nam na RTSu pričali da o tome odlučuju plenumi, sad je jasno da plenumi nikada nisu odlučivali. Sada vidite da su plenumi odlučili da jedno lice ne bude na listi ali stigao je pritisak iz Brisela i to lice mora da bude na listi. Na dve stvari obratite pažnju. Prva, jasno vam je ko je stajao iza obojene revolucije, neko spolja. Ti koji vrše pritisak na određena lica moraju da ostanu na listi. Pod dva, sve vreme su oni odlučivali a zloupotrebljavali ovu decu koja su umislila da se oni nešto pitaju. I treća stvar, ako niste u stanju da se suprotstavite pritisku za izbor vaše liste i ne možete da izdržite, vi razmislite, kako će sutra da izdrže pritisak sa bilo koje strane.

Podsetimo, prema programu posete, Vučić će nešto posle 9.00 časova obići kompaniju „Phi Academy” u Ratkovu, u opštini Odžaci.

Zatim će, u 9.45 časova, obići domaćinstvo porodice Stanimirović u Karavukovu, takođe u opštini Odžaci, a u 10.30 časova počeće obilazak radova na putu Bački Brestovac - Bački Gračac, u istoj opštini.

U 11.15 časova obići će Spomen biblioteku u Prigrevici, u opštini Apatin, dok će u 11.50 časova početi obilazak domaćinstva porodice Malbaša u Svilojevu, takođe u opštini Apatin.

Za 12.45 časova predviđen je obilazak preduzeća „Construct Invest” u Kljajićevu, u opštini Sombor, nakon čega će, u 13.25 časova, Vučić obići radove na izgradnji novog objekta PU „Vera Gucunja”.

