ODŽACI VIŠE NEĆE BITI "SLEPO CREVO" Vučić najavio nove puteve, brze saobraćajnice i rešenje za vodosnabdevanje
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas tokom posete Zapadnobačkom okrugu da će u naredne tri do četiri godine biti rešen problem vodosnabdevanja u selima na teritoriji opštine Odžaci, da će odmah krenuti da se radi put prema Paragama, kao i da će Odžaci biti povezani sa brzom saobraćajnicom Osmeh Vojvodine.
- Uradili smo puteve, a znam da ima problema u svim selima opštine Odžaci sa vodom i mnogo je para potrebno. Nadam se da ćemo u naredne tri, četiri godine konačno to uspeti da rešimo. Ovde, između Ratkova i Odžaka, tu treba da se uradi jedan kružni tok, i ono što je mnogo važnije - uradićemo, 3,7 km puta prema Paragama, i to ćemo odmah da uradimo. Da znate ćete za koji dan da vidite mašine - rekao je Vučić građanima ispred kompanije Phi Academy u Ratkovu kod Odžaka.
Istakao je da je najvažnije od puteva u budućnosti da se Bogojevo i cela odžačka opština poveže sa brzom saobraćajnicom Smajli (Osmeh Vovodine).
- Brzo ćemo mi i Azerbejdžanci da završavamo ovaj deo: Bački Breg, Sombor, Kljajićevo i odatle Kljajićevo, Sivac, Kula, Vrbas. I Odžaci ne smeju da ostanu slepo crevo. Moramo da radimo tu priključnu saobraćajnicu. I zato te molim Alepiću, da razgovarate sa njima, da se svi projekti urade što je moguće pre, jer time i Bogojevo, gde luku proširujemo, možemo da povežemo sa Smajlijem, i onda to ima smisla - naveo je Vučić.
Istakao je da onda Odžaci dobijaju mogućnost da dišu, kao i da će sva sela u opštini Odžaci time dobiti priliku da budu bliže i Beogradu, Novom Sadu i Subotici i svakom drugom mestu.
Vučić je dodao da treba da se uradi i kanalizaciona mreža. Napomenuo je da su problem radno intenzivne kompanije, sa nešto nižim platama, je čim država poveća minimalac oni smanjuju obim svog posla, kao i da ga zato brine kompanija Magna u Odžacima.
Dodao je da je zakazan sa tom kompanijom sastanak za 16. septembar kako bi se rešio taj problem.
- Pa ćemo da probamo sa njima da rešimo i sačuvamo veliki broj zaposlenih i da vidimo šta još možemo za Odžake da uradimo - naveo je Vučić.
On je rekao vlasniku Phi Academy da ako zaposli još petoro do desetoro ljudi može da računa na subvencije države. Vučić je poručio građanima da je došao u Ratkovo da njih čuje i zahvalio im na podršci.
(Tanjug)
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