Društvo

POŽAR I DALJE BESNI NA SUVOJ PLANINI: Kod Svrljiga lokalizovan, a kod Devojačkog groba i dalje aktivan

P. Đurđević

06. 09. 2026. u 10:27

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POŽAR na Suvoj planini i dalje je aktivan, a najteža situacija je na prevoju Devojački grob na oko 1.300 metara nadmorske visine, dok je požar na prevoju Gramadi kod Svrljiga lokalizovan i nema opasnosti od njegovog širenja, saopštili su danas nadležni.

ПОЖАР И ДАЉЕ БЕСНИ НА СУВОЈ ПЛАНИНИ: Код Сврљига локализован, а код Девојачког гроба и даље активан

Unsplash/Ilustracija

Na terenu su od jutros vatrogasci i pripadnici Gorske službe spasavanja, dok je Suva planina prekrivena dimom.

Načelnik Uprave Sektora za vanredne situacije u Nišu Srđan Mitrović rekao je za RTS da je požar trenutno najaktivniji u okolini prevoja Devojački grob, gde je teren veoma nepristupačan.

On je naveo da su vremenski uslovi od jutros nešto povoljniji za gašenje požara. Kada je reč o drugom požaru u okolini Niša, na ulazu u Svrljig preko prevoja Gramada, RTS-u je rečeno da je požar lokalizovan i da nema opasnosti od njegovog širenja, ali da ekipe ostaju na terenu i prate situaciju.

Zbog nepristupačnog terena, tokom jučerašnjeg dana ruski avion "Iljušin" više puta je nadletao Suvu planinu, iz koje se gotovo sa svih strana širio gust dim.

(Tanjug)

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