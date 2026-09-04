"NEKA MISLE DA SAM UMRO"! Tužna sudbina bivšeg fudbalera koji je danas beskućnik

Život piše romane, ali ovaj ima najteži mogući kraj. Izlizane patike, karton umesto kreveta i neprekidna borba sa demonskim zavisnostima – tako danas izgleda svakodnevica nekadašnjeg fudbalskog asa.

Joseph Walshe / SWNS / SWNS / Profimedia

Redžis Pitbul je igrao za 13 klubova u brazilskoj ligi, a najpoznatiji su Korintijansi i Vasko da Gama. Okušao se i u Turskoj (Gazijantepspor), Portugalu (Maritimo) i Južnoj Koreji (Dedžon), gde je igrao na pozicijama veznog i krila. Penzionisao se 2013. godine, sada ima 49 godina i prolazi kroz pakao.

– Najbolje je da svi misle da sam mrtav. Ne želim ni da ljudi znaju da postojim – rekao je u kratkom intervjuu za jedan brazilski medij.

Pitbul je, zapravo, teški zavisnik od kreka, oblika kokaina koji se klasifikuje kao teška droga sa intenzivnim dejstvom. Bivši fudbaler je suv kao grančica i postao je beskućnik, često viđen na ulicama Sao Paola i Piritube, gde traži hranu i osnovne potrepštine... Zbog zavisnosti je izgubio dom, Brazilci ga uopšte ne prepoznaju i najčešće boravi u improvizovanom skloništu izgrađenom od ćebadi, kartona, cerada...

Pošto dugo nije plaćao kiriju za stan u kojem je boravio, kao ni poreze, ostao je bez krova nad glavom. Trenutno poseduje samo jednu nekretninu, ali mu nije dozvoljeno da uđe u taj stan jer se još uvek vodi sudski postupak zbog neplaćenih dugova. Pored toga, 2025. godine je napao upravnika zgrade, zbog čega je uhapšen.

- Neki navijači žele da mi pomognu. „Još uvek sam veliki navijač Korintijansa, tako da me se sa radošću sećaju“, rekao je Pitbul za Globo, sedeći u kafiću gde obično ide da se olakša i napuni telefon. Tamo takođe jede obroke koje plaća jedan od njegovih bivših saigrača.

Vício em crack faz ex-jogador Régis Pitbull viver nas ruas: "Se achar que estou morto, é melhor"



Prestes a completar 50 anos, ele já foi preso por agredir síndico e agora se abriga debaixo de lona em uma praça de São Paulohttps://t.co/NpCRaagyyl — Emilio Botta (@emiliobotta) September 2, 2026

- Volim da ostanem u svom uglu, ne želim da me iko uznemirava. Kad bih hteo da razgovaram, išao bih na pijacu. Vozio sam BMV i imao kamion, jeo dobre odreske... Tada sam imao novac, ali su me svi poznavali, tako da nisam morao da plaćam. Ludo je i zamisliti to danas - naglasio je.

Pitbul nije mogao da sakrije svoju zavisnost ni tokom igračke karijere. Dva puta je bio pozitivan na marihuanu, što je dovelo do suspenzije. Međutim, pred kraj karijere počeo je da konzumira teže supstance. Sve dok nije potpuno izgubio kontrolu nad sopstvenim životom...