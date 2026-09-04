Italijan ugrizao Crnogorca, a Srbin nije mogao više da ćuti
OGLASIO se Dejan Savić nakon skandala na Mediteranskim igrama.
Podsećanja radi, vaterpolisti Crne Gore ostali su bez zlatne medalje na Mediteranskim igrama, pošto je Italija u finalu zasluženo slavila rezultatom 18:14.
Međutim u finiši utakmice se dogodila ružna scena U poslednjoj četvrtini došlo je do incidenta između Matea Joki Grate i Danila Stupara. Italijanski vaterpolista je u jednom duelu ugrizao crnogorskog reprezentativca, koji je nakon toga burno reagovao.
Incident je dodatno podigao tenzije na bazenu, a zbog protesta je kažnjen i selektor Crne Gore Dejan Savić. Nekadašnji trener srpske reprezentacije takođe je isključen u samoj završnici susreta.
Savić je posle meča smireno analizirao, ali i poslao poruku Italijanima:
- Znali smo šta nas čeka, borili smo se protiv mnogih stvari. Utakmicu smo loše otvorili, stizali rezultat. Tvrda utakmica, sa presingom Italijana. Imali smo izuzetno lošu realizaciju igrača više, mislim da je to presudilo jer u ovakvim utakmicama ili moramo da imamo visok nivo realizacije ili da se uđe u kontranapade koje mi nismo imali. Čestitao bih Italiji na zasluženoj pobedi i obećavamo da neće biti više ovako - pomalo i preteći završio je Savić.
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