„BIRAJU NAŠU ZEMLJU JER ZNAJU DA IMA DOBRE PUTEVE” Vučić: Od juna do avgusta 26 miliona vozila je prošlo kroz Srbiju
SRPSKIM saobraćajnicama od juna do avgusta prošao je rekordan broj vozila, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. On je istakao da vozači, uprkos činjenici da Srbija nije deo Šengena i da se suočavaju sa čekanjima na granicama, i dalje masovno biraju tranzit kroz našu zemlju zbog kvalitetne putne mreže.
- Od juna do avgusta 26 miliona vozila je prošlo putevima Srbije kazao je Vučić i dodao da ljudi bez obzira na sva čekanja i Srbija nije deo šengena, ljudi biraju našu zemlju jer znaju da ima dobre puteve - rekao je predsednik Vučić.
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