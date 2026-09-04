Politika

„BIRAJU NAŠU ZEMLJU JER ZNAJU DA IMA DOBRE PUTEVE” Vučić: Od juna do avgusta 26 miliona vozila je prošlo kroz Srbiju

V.N.

04. 09. 2026. u 10:42

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SRPSKIM saobraćajnicama od juna do avgusta prošao je rekordan broj vozila, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. On je istakao da vozači, uprkos činjenici da Srbija nije deo Šengena i da se suočavaju sa čekanjima na granicama, i dalje masovno biraju tranzit kroz našu zemlju zbog kvalitetne putne mreže.

„БИРАЈУ НАШУ ЗЕМЉУ ЈЕР ЗНАЈУ ДА ИМА ДOБРЕ ПУТЕВЕ” Вучић: Од јуна до августа 26 милиона возила је прошло кроз Србију

Foto: Printskrin Pink TV

 - Od juna do avgusta 26 miliona vozila je prošlo putevima Srbije kazao je Vučić i dodao da ljudi bez obzira na sva čekanja i Srbija nije deo šengena, ljudi biraju našu zemlju jer znaju da ima dobre puteve - rekao je predsednik Vučić.

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