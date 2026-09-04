SJAJNA VEST ZA GRAĐANE Ministar Mali potvrdio: "Stiže 6.000 dinara"

PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali održao je danas sastanak sa svim nadleženim institucijama povodom najavljene isplate novčane pomoći i izjavio da je sve spremno za početak prijave građana koja kreće 7. septembra.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

Sastanku u Ministarstvu finansija prisustvovali su predstavnici Fonda PIO, Poštanske štedionice, Pošte Srbije, Ministarstva državne uprave, Ministarstva za rad, Kancelarije za IT i Uprave za trezor.

Ministar Mali je rekao za Tanjug da će do 25. septembra biti završeno sa svim isplatama za jednokratne pomoći i podršku od 6. 000 dinara svim punoletnim građanima.

"Kao što smo i obećali, prijava za 6. 000 dinara kreće sada u ponoć, 7. septembra. Dakle, to je nedelja na ponedeljak i traje dve nedelje, dakle do 21. septembra. I svi oni koji se prijave dobiće novac od 22. do 25. septembra", rekao je Mali.

On je istakao da dve dobre vesti čekaju građane Srbije.

"Jedna vest je isplata jednokratne naknade za naše penzionere - neko će dobiti 35.000, neko 27.500 dinara, a neko 20.000 dinara. Isplata za one koji primaju novčanu socijalnu pomoć - jednokratna pomoć za borce, one koji primaju borački dodatak i oni koji primaju dečji dodatak odnosno za sve koji imaju pravo na tu pomoć, očekuje se 14. septembra", naveo je Mali.

Istakao je da je cilj današnjeg sastanka bio da se potvrdi da je sve spremno za isplatu.