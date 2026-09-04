Emotivno veče na US Openu: Legendarni teniser završio karijeru na Grend slemovima

Otkrio je i čime će da se bavi sada

Foto: Tanjug/AP Photo/Adam Hunger

Francuski teniser Gael Monfis oprostio se od Grend slem tenisa nakon što je u drugom kolu US Opena poražen od mladog Amerikanca Lernera Tijena rezultatom 3:0 (6:3, 6:4, 6:3).

Iskusni 40-godišnji Francuz, koji je ranije najavio da će se povući iz profesionalnog tenisa na kraju tekuće sezone, nije uspeo da pronađe rešenje za 20 godina mlađeg Tijena, koji je rođen svega dva meseca nakon što je Monfis debitovao na terenima Flešing Medouza 2005. godine.

Stadion "Luis Armstrong" bio je poprište izuzetno emotivnih scena. Publika je Monfisa ispratila gromoglasnim skandiranjem njegovog imena i ovacijama koje su trajale nekoliko minuta.

Organizatori turnira priredili su Francuzu poseban ispraćaj – na velikom ekranu emitovan je kolaž njegovih najboljih poteza u Njujorku, a uručen mu je i prigodan komemorativni poster.

- Bila je ovo neverovatna vožnja. Čast je bila igrati pred vama sve ove godine. Uvek sam se trudio da pružim svoj maksimum, da igram vrhunski tenis, ali i da vam priredim šou. Tu ljubav koju ste mi dali nikada neću zaboraviti - poručio je Monfis u svom poslednjem obraćanju njujorškoj publici.

Monfis odlazi u penziju sa značajnim ostvarenjem na svom poslednjem Grend slemu – postao je najstariji igrač koji je zabeležio pobedu na US Openu još od legendarnog Džimija Konorsa 1992. godine. Ipak, mlađani Tijen, koji je prošlog meseca u Montrealu tražio i dobio autogram od Monfisa nakon što ga je pobedio, ovoga puta je ponovo bio bolji i sprečio Francuza da postane najstariji učesnik trećeg kola u poslednjih pola veka.

Osim po teniskim bravurama, Monfis će ovaj turnir pamtiti i po emotivnom nastupu u miks-dublu sa svojom suprugom Elinom Svitolinom, što je, kako je sam šaljivo istakao, bio "prvi i poslednji put" da su zajedno nastupali na turniru.

Što se tiče planova za budućnost, Monfis je potvrdio da je već potpisao ugovor sa jednom švajcarskom kompanijom gde će raditi u sektoru upravljanja bogatstvom.

Definitivno ću ostati uz Elinu i tenis, ali od sada ću više biti čovek iz sveta finansija", zaključio je popularni "Lamonf".

Pored Monfisa, ovogodišnji US Open bio je poslednji Grend slem u karijeri i za Japanca Keija Nišikorija i Švajcarca Stena Vavrinku.