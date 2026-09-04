Fudbal

Partizan se oglasio saopštenjem za Grobare pred 180. večiti derbi

М.М.

04. 09. 2026. u 10:49

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Važna vest za navijače crno-belih

Партизан се огласио саопштењем за Гробаре пред 180. вечити дерби

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbalski klub Partizan oglasio se zvaničnim saopštenjem povodom prodaje ulaznica za predstojeći, 180. večiti derbi, koji se igra u okviru domaćeg šampionata.

Spektakl na stadionu „Rajko Mitić“ zakazan je za nedelju, 6. septembar 2026. godine sa početkom u 19 časova, a crno-beli su obavestili svoje pristalice o režimu kupovine karata za sektore namenjene gostujućim navijačima.

Prodaja ulaznica za sektor namenjen navijačima Partizana (SAMO JUG) počinje u petak, 4. septembra, od 10 časova. Iz kluba napominju da ulaznice za južnu tribinu koštaju 600 dinara i da je to jedini sektor koji navijači FK Partizan mogu kupiti na blagajnama stadiona u Humskoj.

- Prodaja ulaznica vršiće se ISKLJUČIVO na blagajnama stadiona FK Partizan. Blagajne će u petak i subotu raditi u terminu od 10 do 17 časova, dok će na dan utakmice, u nedelju 6. septembra, prodaja početi u 12 časova i trajati do početka susreta - navodi se u saopštenju crno-belih.

U skladu sa zakonskim regulativama, jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice, i to isključivo uz priložen lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

Za sve dodatne informacije, klub je otvorio telefonsku liniju, te se zainteresovani mogu informisati isključivo pozivom na broj telefona: 011/20-30-570.

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