Partizan se oglasio saopštenjem za Grobare pred 180. večiti derbi
Važna vest za navijače crno-belih
Fudbalski klub Partizan oglasio se zvaničnim saopštenjem povodom prodaje ulaznica za predstojeći, 180. večiti derbi, koji se igra u okviru domaćeg šampionata.
Spektakl na stadionu „Rajko Mitić“ zakazan je za nedelju, 6. septembar 2026. godine sa početkom u 19 časova, a crno-beli su obavestili svoje pristalice o režimu kupovine karata za sektore namenjene gostujućim navijačima.
Prodaja ulaznica za sektor namenjen navijačima Partizana (SAMO JUG) počinje u petak, 4. septembra, od 10 časova. Iz kluba napominju da ulaznice za južnu tribinu koštaju 600 dinara i da je to jedini sektor koji navijači FK Partizan mogu kupiti na blagajnama stadiona u Humskoj.
- Prodaja ulaznica vršiće se ISKLJUČIVO na blagajnama stadiona FK Partizan. Blagajne će u petak i subotu raditi u terminu od 10 do 17 časova, dok će na dan utakmice, u nedelju 6. septembra, prodaja početi u 12 časova i trajati do početka susreta - navodi se u saopštenju crno-belih.
U skladu sa zakonskim regulativama, jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice, i to isključivo uz priložen lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).
Za sve dodatne informacije, klub je otvorio telefonsku liniju, te se zainteresovani mogu informisati isključivo pozivom na broj telefona: 011/20-30-570.
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