PREDSEDNIK VUČIĆ POTVRDIO: Telo generala Ratka Mladića stiže u Srbiju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da se očekuje da telo Ratka Mladića u kasnim popodnevnim satima stigne u Srbiju.

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- Mislim da će porodica da pošalje obaveštenje, ali koliko znam telo je preuzeto i u kasnim popodnevnim satima bi trebalo da stigne u Srbiju. Mislim da će sin Darko u narednim danima da upozna sve sa onim pta porodica želi a mi ćemo biti tu da pružimo podršku i očuvamo javni red i mir. To je bveoma teško za obezbeđivanje i za gaarntovanje siugnrosti svima i biće veoma važno imajući u vidu procene BIA i vojne agencije, MUP-a koje se kreću u desetinama hiljada pristunih, tako da moramo da osiguramo sve. Zahtevan posea je pred našim službama i upotrebićemo sve da to osiguramo - rekao je Vučić na pitanje o tome da telo generala Ratka Mladića stiže danas u Srbiju.

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