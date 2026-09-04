FIFA UZVRAĆA UDARAC UEFI: "Vode kampanju blaćenja protiv nas i predsednika Infantina"

ZAOŠTRAVA se sukob na relaciji FIFA-UEFA. Međunarodna fudbalska federacija je optužila Evropsku fudbalsku uniju za vođenje "kampanje blaćenja" protiv Fife i predsednika Đanija Infantina, zbog neuspelog plana da proda deo komercijalnih prava vezanih za Svetsko prvenstvo privatnim investitorima.

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Fifa je saopštila da su pravni zahtevi koje je podnela Uefa za pristup dokumentima u vezi sa propalim planom vrednim 20 milijardi dolara deo "kampanje blaćenja" protiv svetske kuće fudbala. Uefa traži dokumenta radi pripreme potencijalnog krivičnog postupka u Švajcarskoj.

Evropska fudbalska unija je 27. avgusta zatražila od suda u Njujorku uvid u dokumente njujorškog investicionog fonda "Trajv Kapital Menadžment". Fond, koji je osnovao Džošua Kušner, trebalo je da plati Fifi 4,2 milijarde dolara za 20 odsto udela u podružnici za upravljanje komercijalnim događajima poput Svetskog prvenstva.

Uefa je navela da traži dokumenta radi pripreme potencijalnih krivičnih postupaka u Švajcarskoj. Dan kasnije, Fifa je zatražila odobrenje da se suprotstavi zahtevu Uefe pred sudovima na Floridi i u Njujorku.

U dokumentima pravnog tima Fife navodi se da su zahtevi Uefe "nešto više od saopštenja za javnost u daljoj podršci Uefine kampanje blaćenja protiv Fife". Fifa je od njujorškog suda zatražila da odloži razmatranje dok sud na Floridi ne donese odluku.

Fifa tvrdi da je motivacija Uefe bila "da spreči manje zemlje da imaju finansijsku snagu da se takmiče sa evropskom elitom". U podnesku se dodaje da bi jačanje fudbala u zemljama u razvoju povećalo globalnu konkurenciju, što bi smanjilo tržišnu moć Uefe i narušilo njenu dominaciju.

Plan povučen, ali sukob se nastavlja

Plan je povukao predsednik Fife Đani Infantino 1. avgusta, usled protivljenja Uefe, Azijske fudbalske konfederacije (AFC) i Konkakafa.

Međutim, povlačenje plana nije zaustavilo Uefu. U svom podnesku, ona je optužila Infantina za "krivično loše upravljanje" i navela da je predložena prodaja udela bila "prevarantski niska cena promovisana od strane Infantina za sopstvenu korist".

U odvojenom saopštenju, Uefa je pozvala na nezavisnu reviziju plana i najavila da će, ako se Infantino ponovo kandiduje, sa partnerima ponuditi "kredibilnu alternativu" posvećenu integritetu i reformama.

Ovaj sukob je poslednje poglavlje u dugogodišnjem pogoršanju odnosa između Fife i Uefe, odnosno njihovih predsednika, Đanija Infantina i Aleksandra Čeferina. Njihov odnos se pretvorio u otvoreno rivalstvo oko budućnosti međunarodnog fudbala.

Ključne tačke sporenja u prošlosti uključivale su Infantinov predlog o proširenom Svetskom klupskom prvenstvu i ideju o održavanju Svetskog prvenstva na svake dve godine, čemu se Uefa oštro protivila.