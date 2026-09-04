Murinjo PONIZIO Bundesligu i Ligu 1: Tamo nemaju stresa jer već znaju da će biti šampioni

Žoze Murinjo ponovo je u svom prepoznatljivom maniru privukao veliku pažnju evropske fudbalske javnosti.

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Trener Real Madrida „pecnuo” je Bajern Minhen i PSŽ, istakavši da u Bundesligi i Ligi 1 ne postoji tenzija sa kojom se svakodnevno susreću klubovi u Španiji.

Portugalski stručnjak smatra da je La Liga daleko zahtjevnije takmičenje zbog konstantnog pritiska koji prati ekipe u borbi za trofej:

- Za mene je La Liga teška liga jer pritisak postoji svake sedmice. Ovdje uvek moraš da pobediš. Postoje lige u kojima to nije slučaj. Prvaci u Nemačkoj i Francuskoj imaju mir jer već unapred znaju da će biti šampioni - poručio je gospodin posebni.

Dodao je da upravo taj nedeljni pritisak pravi ključnu razliku između španskog prvenstva i ostalih vodećih evropskih liga.

Njegove reči brzo su odjeknule u Nemačkoj, gde su mnogi ocenili da je nepotrebno umanjio kvalitet konkurencije u Bundesligi, posebno kada je reč o Bajernu, iako je reč o klubu koji je godinama u samom vrhu evropskog fudbala.

Murinjo se ovog leta vratio na klupu Madriđana i sjajno otvorio novu sezonu uparivši tri uzastopne pobede u La Ligi (Malaga 4:0, Real Sosijedad 4:1, Espanjol 2:1). Kraljevski klub već večeras očekuje teško gostovanje ekipi Betisa.