ODBOJKA OVO NE PAMTI! Meč trajao dva dana, jedan set se završio 66:64, a igrali najbolji na svetu

Nemačka i Italija sinoć su odigrale prijateljsku utakmicu, na kojoj je rezultat na kraju prvog seta bio 66:64.

Silvia Colombo/IPA Sport / IPA / Profimedia

Set koji je trebalo da se odigra kao priprema za početak Evropskog prvensta, nije se završio kao prijateljsko odmeravanje snaga.

Italija i Nemačka ostvarile su ukupno 130 poena na kraju prvog seta, čime je postavljen novi svetski rekord po broju odigranih poena u istoriji odbojke.

Neverovatno zvuči podatak da je jednom timu za osvajanje seta bilo potrebno 66 poena, s obzirom na to da je ekipi, u normalnim okolnostima toliko poena dovoljno da se osvoje tri seta, odnosno pobedi u meču.

3:50 DE JOGO

ITÁLIA 🇮🇹 3-2 ALEMANHA 🇩🇪

(64-66, 25-22, 23-25, 25-22, 15-12)



Um dos jogos mais longos da história, e os set mais longos da história (pelo menos da história recente) pic.twitter.com/zADnI5SWmM — VolleyProNews 🏐 (@volleypronews) August 26, 2026

Dve selekcije su utakmicu, zbog maratonske brobe, u prvom setu, koji je trajao sat 29 minuta, igrale maltene dva dana. Meč počeo u sredu uveče, a završio se u četvrtak kasno, posle ponoći.

Meč je ukupno trajao 3 sata i 50 minuta, a pobedila je selekcija Italije sa 3:2 (64:66, 25:22, 23:25, 25:22, 15:12).