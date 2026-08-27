ODBOJKA OVO NE PAMTI! Meč trajao dva dana, jedan set se završio 66:64, a igrali najbolji na svetu
Nemačka i Italija sinoć su odigrale prijateljsku utakmicu, na kojoj je rezultat na kraju prvog seta bio 66:64.
Set koji je trebalo da se odigra kao priprema za početak Evropskog prvensta, nije se završio kao prijateljsko odmeravanje snaga.
Italija i Nemačka ostvarile su ukupno 130 poena na kraju prvog seta, čime je postavljen novi svetski rekord po broju odigranih poena u istoriji odbojke.
Neverovatno zvuči podatak da je jednom timu za osvajanje seta bilo potrebno 66 poena, s obzirom na to da je ekipi, u normalnim okolnostima toliko poena dovoljno da se osvoje tri seta, odnosno pobedi u meču.
Dve selekcije su utakmicu, zbog maratonske brobe, u prvom setu, koji je trajao sat 29 minuta, igrale maltene dva dana. Meč počeo u sredu uveče, a završio se u četvrtak kasno, posle ponoći.
Meč je ukupno trajao 3 sata i 50 minuta, a pobedila je selekcija Italije sa 3:2 (64:66, 25:22, 23:25, 25:22, 15:12).
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