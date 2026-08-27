HITNO SE OGLASILI IZ ZAGREBA! Nakon eliminacije Dinama, Hrvati "gurnuli nos" u Zvezdu

Dramatičan rasplet u kvalifikacijama za elitno evropsko takmičenje doneo je veliku tugu u Zagreb, ali je istovremeno širom otvorio vrata scenariju o kojem fudbalski Balkan sanja već godinama.

Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Zagrebački Dinamo nije uspeo da preskoči poslednju prepreku na putu ka Ligi šampiona – norveški Viking bio je koban u revanšu slavivši sa ubedljivih 3:1. Ovaj bolan poraz preselio je hrvatskog šampiona u ligašku fazu Lige Evrope, što automatski aktivira kalkulacije o potencijalnom istorijskom dvomeču protiv beogradske Crvene zvezde.

Novi, reformisani format Lige Evrope donosi jedinstvenu tabelu u kojoj svaki tim igra osam utakmica sa osam različitih protivnika. Samim tim, matematička verovatnoća da kuglice na predstojećem žrebu spoje beogradske crveno-bele i zagrebačke plave veća je nego ikada pre. Susret ova dva kluba garantovao bi nezapamćenu medijsku pažnju, ne samo u regionu već i na nivou cele sportske Evrope.

Međutim, umesto da se u sportskoj javnosti komšiluka otvori trezvena, samokritična i stručna analiza teškog rezultatskog udarca koji je Dinamo pretrpeo u Norveškoj, tamošnji mediji i analitičari pokrenuli su dobro poznat mehanizam odbrane. Pažnja je ekspresno prebačena preko Dunava, direktno u dvorište aktuelnog srpskog šampiona.

U pokušaju da ublaže gorčinu eliminacije i opravdaju organizacione i taktičke propuste koji su doveli do kraha u kvalifikacijama, hrvatski novinari su posegnuli za stvaranjem prividne ravnoteže i komparacije uspeha. U svojim osvrtima, oni su apostrofirali tržišnu vrednost ekipa, ističući kako je Dinamo eliminisan od kluba čiji igrački kadar vredi blizu 50 miliona evra, dok je Crvena zvezda u trećem kolu svojevremeno poklekla pred izraelskim Hapoel Ber Ševom, timom sa znatno skromnijim budžetom od oko 20 miliona evra.

FOTO: FK Crvena zvezda

Evidentno je da u trenucima krize prst automatski ide ka Beogradu, ne bi li se veštački kreirao paritet pred eventualni okršaj u Ligi Evrope. Ovakav narativ i bezrazložno omalovažavanje rezultata kluba sa Marakane zapravo su najbolja potvrda da je dugogodišnja evropska stabilnost Crvene zvezde postala ozbiljan trn u oku svima onima koji teško prihvataju novu realnost i promenu odnosa snaga u regionalnom fudbalu.

Dok se u komšiluku bave kalkulacijama i analizama tuđih poraza, izabranici Alberta Rijere ostaju maksimalno fokusirani isključivo na svoje obaveze. Sve oči domaće javnosti i vernih navijača usmerene su večeras ka Češkoj, gde crveno-beli igraju ključni meč protiv Viktorije Plzenj sa jasnim ciljem – da overe vizu za još jedno evropsko proleće i potvrde visoke ambicije na međunarodnoj sceni.

Ako istorija i trenutna forma budu saveznik srpskom šampionu, žreb koji sledi mogao bi da zapali fudbalsku atmosferu na Balkanu.





