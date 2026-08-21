KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Nikola Jokić i Luka Dončić zajedno u NBA timu, sada je sve otkriveno

Američki insajder tvrdi: Jokić i Dončić zajedno u timu 2028. godine.

Chris Swann/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

Entoni Irvin izneo je teoriju po kojoj bi Nikola Jokić 2028. godine mogao da napusti Denver i pridruži se Luki Dončiću u Los Anđeles Lejkersima.

Gostujući u podkastu Lakers Lounge Mailbag, Irvin je naveo da je Jokićeva budućnost u Koloradu nestabilna nakon što su Nagetsi trejdovali Pejtona Votsona u Klivlend.

On smatra da vlasnik franšize, Sten Krenke, štednjom novca i slabljenjem tima demotivise prvu zvezdu ekipe.

- Da ga savetujem, rekao bih mu da razmišlja o rastanku sa Nagetsima. Dolazi vreme za rekonstrukciju tima, što je šansa za Jokićev odlazak - ističe Irvin.

Kao ključni razlog za prelazak u Lejkerse, Amerikanac navodi Jokićevo blisko prijateljstvo sa Dončićem i potencijal za istorijsku pik-en-rol igru.

Obojica bi 2028. godine mogli da povuku poteze koji bi ih spojili u istom timu.Srpski centar ima igračku opciju u ugovoru za sezonu 2027/2028.

To daje prednost Lejkersima, koji bi mogli da ponude Denveru trejd ili da sačekaju da Jokić postane slobodan igrač.

Iako je Jokić ranije isticao da želi da završi karijeru u Denveru, pasivna politika uprave mogla bi da ga natera da promeni mišljenje.



















































