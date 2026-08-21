Košarka

ZVANIČNO! Partizan dobija tribine "Dražen Dalipagić" i "Duško Vujošević"

Filip Milošević

21. 08. 2026. u 12:23

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Košarkaški klub Partizan imenovao je dve centralne tribine po klupskim legendama Draženu Dalipagiću i Dušku Vujoševiću, saopštio je danas predsednik "crno-belih" Ostoja Mijailović.

ЗВАНИЧНО! Партизан добија трибине Дражен Далипагић и Душко Вујошевић

Mourad Allili / Sipa Press / Profimedia

"Postoje ljudi čija imena nisu samo deo istorije Partizana. Oni su tu istoriju stvarali. Zato sam doneo odluku da dve centralne tribine na utakmicama KK Partizan u Beogradskoj areni trajno nose imena dvojice velikana našeg kluba", stoji u objavi Mijailovića na društvenim mrežama.

Tribina Duško Vujošević nosiće ime u čast najtrofejnijeg trenera u istoriji Partizana, čoveka koji je stvarao generacije igrača, velike rezultate i ostavio neizbrisiv trag u identitetu našeg kluba.

Tribina Dražen Dalipagić nosiće ime u čast jednog od najvećih igrača koji je ikada nosio crno-beli dres, najboljeg strelca u istoriji Partizana i čoveka čije ime pripada samom vrhu evropske i svetske košarke.

Mijailović je na kraju istakao da je za ovu inicijativu tražio i dobio saglasnost porodica dvojice velikana.
 

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