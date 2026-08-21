ZVANIČNO! Partizan dobija tribine "Dražen Dalipagić" i "Duško Vujošević"
Košarkaški klub Partizan imenovao je dve centralne tribine po klupskim legendama Draženu Dalipagiću i Dušku Vujoševiću, saopštio je danas predsednik "crno-belih" Ostoja Mijailović.
"Postoje ljudi čija imena nisu samo deo istorije Partizana. Oni su tu istoriju stvarali. Zato sam doneo odluku da dve centralne tribine na utakmicama KK Partizan u Beogradskoj areni trajno nose imena dvojice velikana našeg kluba", stoji u objavi Mijailovića na društvenim mrežama.
Tribina Duško Vujošević nosiće ime u čast najtrofejnijeg trenera u istoriji Partizana, čoveka koji je stvarao generacije igrača, velike rezultate i ostavio neizbrisiv trag u identitetu našeg kluba.
Tribina Dražen Dalipagić nosiće ime u čast jednog od najvećih igrača koji je ikada nosio crno-beli dres, najboljeg strelca u istoriji Partizana i čoveka čije ime pripada samom vrhu evropske i svetske košarke.
Mijailović je na kraju istakao da je za ovu inicijativu tražio i dobio saglasnost porodica dvojice velikana.
Preporučujemo
KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Nikola Jokić i Luka Dončić zajedno u NBA timu, sada je sve otkriveno
21. 08. 2026. u 10:24 >> 10:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ARSENAL DOBIO "POKLON" NA STARTU PREMIJER LIGE: Trijumf protiv nebeskoplavih se ne sme dovoditi u pitanje
ČEKANjE je završeno! Večeras počinje najjača fudbalska liga sveta, prvi meč će biti odigran na "Emirejtsu" gde će Arsenal ugostiti Koventri siti (21.00).
21. 08. 2026. u 07:00
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)