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PADEL KRAJ SAVE! Sve je spremno za spektakl u Beogradu

М.П.

21. 08. 2026. u 12:13

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Beograd i Srbija na mapi svetskog padela.

ПАДЕЛ КРАЈ САВЕ! Све је спремно за спектакл у Београду

FOTO: Padel savez Srbije

Činjenica koja je odavno ustanovljena u najbrže rastućem sportu na svetu. Srpski padel savez velikom brzinom napreduje, a interesovanje takmičara sve je veće dok publika uživa u majstorijama sa reketom.

Utoliko je i domaćinstvo predstojećeg FIP GOLD turnira u Beogradu bilo logičan izbor i odluka Svetske padel federacije. Čast koju su ljubitelji padela, profesionalci i zaposleni u Padel savez Srbije zaslužili i koja će sigurno predstavljati veliki izazov.

FIP Gold Beograd 2026 je jedan od najvažnijih međunarodnih padel turnira organizovanih u Srbiji i regionu a pod pokroviteljstvom Međunarodne padel federacije (FIP).

FIP Gold Beograd 2026 (24. avgust – 30. avgust) biće održan na dve izuzetne lokacije u okviru Beograda na vodi. Turnir startuje u Padel Centru BW, gde će se igrati kvalifikacije i prve runde glavnog žreba.

Od četvrtfinala, padel spektakl se seli na atraktivni centralni teren ispred hotela “The St. Regis” Beograd i Kule Beograd, stvarajući jedan od najjedinstvenijih ambijenata u međunarodnom kalendaru padela.

Interesovanje za turnir kod profesionalaca je izuzetno što potvrđuje i prisustvo najbolje rangiranih igrača, između ostalih u Beograd dolaze Franco Stupaczuk (Argentina) i Jon Sanz (Španija), koji su sedmi i dvanaesti na rang listi FIP-a.

Takav odziv je i potvrda rastućeg ugleda Srbije kao atraktivne destinacije za međunarodne igrače.

- Sa nestrpljenjem očekujemo početak turnira ali već sada je jasno da će ovaj događaj biti mnogo više od turnira – festival padela koji će Beograd i Srbiju predstaviti kao destinaciju za vrhunski padel ali i gostoprimstvo. Prijave su zaključene u mogu da kažem da će Beograd i Srbija ugostiti 200 igrača iz preko 40 zemalja sveta. Siguran sam da je pred nama spektakl koji će ostaviti trag na budućnost padela na Balkanu - istakao je Đorđe Mijailović, predsednik Padel saveza Srbije.

Turnir će biti prenošen uživo na Areni Sport, a posetioci će imati priliku da uživaju u vrhunskim igračima i mečevima kao i da budu deo istorijskog trenutka za padel u Srbiji.

- Imam posebnu tremu pred početak turnira. Želim da pozovem publiku da u što većem broju dođe na turnir posebno jer će turnir imati humanitarni karakter kroz saradnju sa UNICEFOM. Igrači će na terenu učiniti sve da uživanje bude potpuno a ja lično se nadam visokom plasmanu jer ipak sam kod kuće iv oleo bih da pred svojima odigram svoj najbolji padel“– istakao je Luka Polovina, najbolje rangirani srpski padel igrač.

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