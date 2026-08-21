VIDELI SU GDE SU: Odbojkaši, koji se pripremaju za EP, zadovoljni posle sparing mečeva sa Slovenijom

„ORLOVIMA“ je svaki detalj na pripremama za EP od 9.do 26.septembra u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumuniji dragocen. Odbojkaši naporno rade, a da su na dobrom putu pokazali su i sparing mečevi sa Slovenijom, koju su u Beogradu prvo savladali sa 3:1, a potom remizirali – 2:2. Svesni su i da će biti sasvim drugačija priča kada krene šampionat, ali partije protiv selekcije, koja je nedavno osvojila bronzu u Ligi nacija, ohrabruju i donose samopouzdanje.

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- Delovalo je lepo protiv reprezentacije, koja je bila treća u Ligi nacija. Bilo je to važno iskustvo za nas, dobar sparing, svi igrači su dobili šansu u protekla dva dana. Selektor George Krecu mogao je da vidi kako da plaira nastavak rada za EP. Najvažnije je da smo svi zdravi, da dobro treniramo i nadamo se da će rezultat doći kao posledica dobrog rada – kaže za OSSRB primač Pavle Perić.

Odbojkaši poslednju proveru pred EP imaju 1.i 2.septembra u Sofiji protiv vicešampiona sveta Bugarske.

Srbi na EP startuju 11.septembra, kada se u grupi C u Tamperu sastaju sa Estonijom. Potom slede dueli sa Finskom, Holandijom, Danskom i Belgijom. Prve četiri seleckije izboriće osminufinala. U nokaut fazi ukršaju se sa grupom A u kojoj su Italija, Slovenija, Švedska, Slovačka, Češka i Grčka.