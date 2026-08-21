NEOČEKIVANI UPAD U ARENI! Nikola Jokić ostao zatečen kada je video ko mu prilazi s leđa (VIDEO)

Beogradska arena bila je poprište još jednog košarkaškog spektakla u kojem je reprezentacija Srbije u neizvesnoj završnici savladala selekciju Francuske rezultatom 90:87.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ipak, pažnju javnosti i navijača, pored sjajne partije na parketu, privukao je i jedan potpuno spontan događaj koji se odigrao daleko od očiju publike, u službenim hodnicima dvorane.

Neposredno nakon završetka meča i obaveza prema medijima, srpski centar i kapiten nacionalnog tima, Nikola Jokić, krenuo je ka svlačionici. Dok je u mislima već bio van terena, sumirajući utiske sa zahtevnog pripremnog meča, u tunelu dvorane ugledao je dobro poznato lice.

Potpuno neočekivano, ispred njega se stvorio Svetislav Pešić. Nije tajna da bivši selektor i sadašnji kapiten gaje izuzetno međusobno poštovanje. Njihova vrhunska saradnja nedavno je krunisana bronzanom medaljom na Olimpijskim igrama u Parizu, što je bio uspeh koji je dodatno učvrstio njihovu vezu. Malo ko je, međutim, očekivao da će popularni Kari pratiti ekipu iz neposredne blizine odmah nakon ovog trijumfa – a iznenađenje nije krio ni sam Jokić.

Razgovor je počeo izuzetno srdačno. Čim je ugledao prvu zvezdu tima, Pešić je sa prepoznatljivim osmehom dobacio:



- Ooo, čestitam, kapiten", pozdravio je iskusni stručnjak Jokića, aludirajući na njegovu lidersku ulogu u novom ciklusu koji tim vodi pod komandom Dušana Alimpijevića.

Dok su njih dvojica razmenjivali prve utiske o utakmici u kojoj je Jokić ponovo briljirao sa 20 poena, 9 skokova i 8 asistencija, situaciju je dodatno začinio jedan od najiskusnijih bekova Srbije.

U jednom trenutku, dvojici sagovornika sa leđa je prišao Marko Gudurić. Videvši bivšeg selektora u srdačnom razgovoru sa kapitenom, Gudurić je uz širok osmeh glasno dobacio rečenicu o kojoj se sada priča na društvenim mrežama:



- Nije to penzija!"

Ova opaska izazvala je smeh prisutnih i poslala jasnu poruku – iako Svetislav Pešić više ne sedi na klupi kao šef stručnog štaba, njegova veza sa ovim momcima i srpskom košarkom je neraskidiva, a odlazak u zvaničnu penziju očigledno ne znači i distanciranje od reprezentativnih drugara.

Ovaj emotivan i duhovit susret savršeno oslikava hemiju koja i dalje vlada unutar i oko nacionalnog tima.

Nakon meča, Jokić je u svom stilu prokomentarisao i samu utakmicu i činjenicu da je na terenu proveo čak 29 minuta.



"Nema prijateljskih, ima pripremnih utakmica. Gradimo neke navike koje su bitne i nadam se da ćemo u sledećem meču smanjiti broj grešaka", izjavio je kapiten, dodavši kroz smeh da se posle pauze "uvek oseća malo zarđalo".



Snimak ovog susreta iz tunela Arene brzo je postao viralan. On je još jednom potvrdio da kult reprezentacije, koji je Pešić strpljivo gradio, nastavlja da živi punim plućima dok se Srbija priprema za naredne izazove i kvalifikacione mečeve za Svetsko prvenstvo.