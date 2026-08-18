REGION JE ZATEČEN ZBOG POTEZA HRVATICE! Srpkinja doživela potpuni slom, a onda je usledilo ovo
Srpska atletičarka Angelina Topić završila je učešće na Evropskom prvenstvu u Birmingemu daleko od pobedničkog postolja, što je donelo potpuno neočekivan rasplet u disciplini skok uvis.
Iako je takmičenje otvorila uspešno, preskočivši 1,83 metra iz prvog pokušaja, usledio je nagli pad. Srpska reprezentativka nije uspela da savlada visinu od 1,88 metara u tri naredna pokušaja, čime je prevremeno završila nastup.
Nakon takmičenja, Angelina nije skrivala ogromno razočaranje, iskreno analizirajući sopstveni nastup:
- Mislim da sam u odličnoj formi i da je moje telo spremno za visine preko dva metra, ali nisam uspela da se prilagodim na okolnosti, što je apsolutno moja krivica. Bukvalno sam se zaledila, nisam osećala noge, tresla sam se sve vreme. Izgubila sam koordinaciju i nikako nisam mogla da se ugrejem. Ne znam kako da reagujem, i dalje nisam shvatila šta se desilo. Najgore tek dolazi, ali ne želim da tražim izgovore.
Ipak, podrška u teškom momentu stigla je od atletkse ikone. Nakon što je mlađana Srpkinja na društvenim mrežama podelila utiske iz Birmingema, u komentarima se oglasila legendarna hrvatska atletičarka Blanka Vlašić.
Jedna od najboljih skakačica uvis svih vremena kratko joj je poručila:
"Sve je dobro", na šta je Angelina uzvratila emotikonom sa srcima, pokazavši koliko joj znače reči podrške sportske ikone.
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